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Вторник 31 октября

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Моложе на 30 лет: известная певица объявила о нежных чувствах к Киркорову

Моложе на 30 лет: известная певица объявила о нежных чувствах к Киркорову
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Филипп Киркоров за всю свою жизнь разбивал не одно сердце. К нему по-прежнему тянутся люди.

Репертуар Филиппа Киркорова богат совместными работами. Ранее певец записывал композиции с Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Григорием Лепсом, Любовью Успенской и другими артистами из "старой гвардии". Сегодня же поп-король сотрудничает с молодыми исполнителями: например, Анной Асти, Давой и Люсей Чеботиной. С последней певца связывают особые чувства.

Люся Чеботина пригласила на съемки своего нового музыкального клипа Филиппа Киркорова, потому что очень любит его как друга и коллегу. При этом певица, которая моложе артиста на 30 лет, называет его не иначе как "мой король". Исполнительнице хита "Солнце Монако" нравится в Киркорове трудоголизм, музыкальность, эпатажность и его неповторимый стиль.

Люся Чеботина призналась, что часто переписывается с Филиппом Киркоровым, которого раньше видели только по телевизору. Певица, общаясь с поп-королем, также успела заметить его искренность и открытость. Мол, этими качествами артист напоминает ребенка. А злым исполнителя хита "Цвет настроения синий" назвать никак нельзя, считает вокалистка.

Ранее стало известно об участии Филиппа Киркорова в проекте "Сокровища императора", съемки которого проходили в Китае. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

31 октября 2023, 18:20
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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