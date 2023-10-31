Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления

Поклонники потеряли Аллу Пугачеву. Певица наконец-то прервала молчание.

Алла Пугачева редко делает какие-либо заявления. Также артистка нечасто публикует что-либо в социальные сети. Последний раз народная артистка России, перебравшаяся за границу, выходила на связь в июне этого года. Певица долго молчала и не давала о себе знать. Даже слухи о ее переезде из Израиля на Кипр артистка никак не комментировала.

Сегодня, в последний день октября, Алла Пугачева все-таки объявилась в популярной социальной сети ради заявления, которое, кажется, должно хоть ненадолго утихомирить перешептывающуюся публику. Судя по снимкам, которые опубликовала супруга Максима Галкина*, с ней и ее семейством в целом все хорошо. А слухи об ухудшении самочувствия певицы теперь кажутся недостоверными.

Фотографии, на которых запечатлены дети Лиза и Гарри, а также сама артистка и ее опальный муж, и без подписи стали своего рода заявлением, но певица все-таки добавила: "Живем дальше". То есть Алла Пугачева дала понять, что продолжает радоваться жизни, несмотря на возникающие трудности.

При этом неясно, где же все-таки находится Алла Пугачева: в Израиле или на Кипре. На днях артистку якобы видели в израильском магазине. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента