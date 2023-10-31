К продолжению сериала "Счастливы вместе" присоединилась звезда экрана: кто это

Популярный ситком возвращается на экраны. Объявлено имя актера, который примет участие в съемках продолжения сериала "Счастливы вместе".

В последнее время многие культовые сериалы объявили о своем возвращении на экраны. Например, в сентябре на СТС вышло продолжение популярного ситкома "Папины дочки", который в итоге смог оправдать ожидания зрителей. Также объявлено о съемках популярной картины на ТНТ – "Универ. 13 лет спустя". Однако самым долгожданным для общественности стал сериал "Букины" – продолжение сериала "Счастливы вместе".

Популярный российский комедийный сериал вышел в эфир в 2006 году. Основной акцент в нем делался на юмористический подход к повседневным ситуациям. Герои часто попадали в смешные и нелепые ситуации, из которых выходили с помощью своего оптимизма и чувства юмора. Сериал отличался легкостью и непринужденностью, что делает его популярным среди зрителей.

Как известно, многие любимые герои зрителей вернулись к съемкам продолжения "Счастливы вместе". Среди них и Виктор Логинов, и Наталья Бочкарева, и Дарья Сагалова, и Александр Якин.

На днях стало известно, что к сериалу "Букины" присоединилась еще одна звезда экрана. В своем микроблоге Наталья Бочкарева опубликовала видео, в котором актриса рассекретила имя нового актера. Им стал Тимур Батрутдинов. По словам артистки, в ситкоме ему досталась роль бывшего мужа одной из героинь.

Ранее "Дни.ру" рассказали о том, что ждет зрителей в продолжении сериала "Счастливы вместе".