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Вторник 31 октября

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К продолжению сериала "Счастливы вместе" присоединилась звезда экрана: кто это

К продолжению сериала "Счастливы вместе" присоединилась звезда экрана: кто это
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Популярный ситком возвращается на экраны. Объявлено имя актера, который примет участие в съемках продолжения сериала "Счастливы вместе".

В последнее время многие культовые сериалы объявили о своем возвращении на экраны. Например, в сентябре на СТС вышло продолжение популярного ситкома "Папины дочки", который в итоге смог оправдать ожидания зрителей. Также объявлено о съемках популярной картины на ТНТ – "Универ. 13 лет спустя". Однако самым долгожданным для общественности стал сериал "Букины" – продолжение сериала "Счастливы вместе".

Популярный российский комедийный сериал вышел в эфир в 2006 году. Основной акцент в нем делался на юмористический подход к повседневным ситуациям. Герои часто попадали в смешные и нелепые ситуации, из которых выходили с помощью своего оптимизма и чувства юмора. Сериал отличался легкостью и непринужденностью, что делает его популярным среди зрителей.

Как известно, многие любимые герои зрителей вернулись к съемкам продолжения "Счастливы вместе". Среди них и Виктор Логинов, и Наталья Бочкарева, и Дарья Сагалова, и Александр Якин.

На днях стало известно, что к сериалу "Букины" присоединилась еще одна звезда экрана. В своем микроблоге Наталья Бочкарева опубликовала видео, в котором актриса рассекретила имя нового актера. Им стал Тимур Батрутдинов. По словам артистки, в ситкоме ему досталась роль бывшего мужа одной из героинь.

Ранее "Дни.ру" рассказали о том, что ждет зрителей в продолжении сериала "Счастливы вместе".

31 октября 2023, 17:31
Наталья Бочкарева и Александр Якин. Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеграм канал Натальи Бочкаревой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

В кинотеатре "Иллюзион" прошла церемония вручения премии "Событие года" по версии издания The Hollywood Reporter Russia, наградившего звезд кино– и телеиндустрии. Актриса Наталья Бочкарева поразила коллег впечатляющим декольте, а 54-летняя ведущая Екатерина Андреева, ставшая "Телевизионной персоной года", удивила стильным "молодежным" нарядом
Александра Савельева и Нюша
Елена Захарова и Сати Казанова
Леонид Ярмольник, Екатерина и Александр Стриженовы
Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Юлия Пересильд
Азиза и Дарья Поверенова
Вера Глаголева, Ирина Лачина и Юлия Ковальчук
Лиза Арзамасова и Эвелина Бледанс
Маша Шалаева и Ангелина Вовк
Елена Ханга и Зара
Агния Кузнецова и Максим Виторган
Алексей Гуськов и Лидия Вележева, Евгений Стеблов
Василий Лановой, Мария Максакова и Денис Вороненков
Егор Корешков ("Мужской кинообраз года") и Юлия Пересильд ("Женский кинообраз года")

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