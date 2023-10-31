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Вторник 31 октября

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Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой

Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой
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Эксперт поделилась мнением о тайнах личной жизни Светланы Ходченковой. Почему звезда российского кино не выходит замуж?

Прекрасная, утонченная, грациозная, эффектная... Можно подбирать много слов, характеризующих актрису Светлану Ходченкову, но их все равно не хватит, чтобы описать все ее естество. Со времен фильма "Любовь в большом городе" очаровательная блондинка приковала к себе внимание зрителей. И не только своей красотой и талантом. Ходченкова тщательно скрывает подробности своей личной жизни и не допускает общественность к обсуждению своих личных отношений.

К тому же при всей кажущейся хрупкости, Светлана Ходченкова имеет довольно сильный характер, как заявила физиогномист Елена Мифф в интервью Пятому каналу. И вообще у звезды российского театра и кино во внешности есть много "подсказок" по поводу ее жизни, характера и судьбы.

Во внешности Светланы Ходченковой просматривается решительность и стремление построить карьеру, как заявляет эксперт. По словам Мифф, "по неудержимому напору" артистка похожа на Людмилу Гурченко. А ее необычная родинка на щеке не может не вызывать повышенного внимания мужчин. Однако, как считает специалист, с таким серьезным характером артистке сложно выбрать мужчину для жизни. Ведь Светлана "боится прощаться со свободой". Это, по мнению, эксперта, касается и материнства. Что говорят о ребенке Ходченковой ее внешние данные? "Будет мальчик", – предположила физиогномист.

Также эксперт добавила, что для семейной жизни и счастья Светлане Ходченковой нужен партнер, который будет ей разрешать все, что она хочет, и никак не будет ее ограничивать.

31 октября 2023, 12:38
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты в Голливуде

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

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