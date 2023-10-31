Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Вторник 31 октября

11:49Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса 11:33Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой 10:35Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга 10:19Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ 09:55Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну 09:31Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное 08:05Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа? 06:15В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения 04:05А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы 02:09Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне 00:08Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков зодиака 22:38Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента 22:16Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка 21:48Запор и несгибаемые ноги: еще одна звезда о мучениях после пластики у Хайдарова 21:13И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино 20:57Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 20:49В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание 20:12Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу 19:4564-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян 19:18Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой 18:48Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение 18:20"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей 17:54Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь 17:25Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине 17:14У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым 16:50Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим 16:17Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются 15:50"Пропал смысл жизни": актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии 15:30"Была плохой мамой, но исправилась": Барановская обратилась к россиянам 14:53Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях 14:29В чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 14:10Безрукова выгнала из дома назойливую соседку 13:35Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях: все подробности 13:30Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя 12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса
1472

Народный артист России Юрий Назаров жестко прошелся по Галкину*. Причина очевидна: на святое позарился.

Известный актер Юрий Назаров резко отреагировал на циничное поведение иноагента Галкина*. Сбежавший в Израиль комик наряду с тем, что отвешивает самые нелицеприятные "шутки" в сторону России, так еще и активно использует архивы музыкальной культуры нашей страны для поддержания своей окупаемости на Западе. Это не могло не вызвать рекации со стороны российских знаменитостей.

Известный актер сдал Галкина* с потрохами: народный артист России Юрий Назаров высказала свое мнение насчет "приспособленческих" способностей мужа Пугачевой. Циничные шутки в адрес России сменились у него на исполнение песен Шатунова и Цоя.

На недавнем концерте Галкин* спел песни "Белые розы" Юрия Шатунова и "Группа крови" Виктора Цоя — сообщает телеканал "360". Как считает Назаров, это просто попытка "приспособиться" к условиям в отсутствие востребованности. Юрий Назаров добавил, что для него "Галкин* – крыса", такие сведения приводит "Радио 1". Актер пояснил, что комик, испугавшись, сбежал, а потом, когда наступило озарение, что такой юморист не нужен за рубежом, начал петь песни известных советских музыкантов. Это уточняет Царьград.

Народный артист назвал Галкина* "приспособленцем" и отметил, что тот продолжает "говорить гадости про Россию – точно как та крыса бросается". Назаров также добавил, что Галкин* просчитался в поисках лучшего места. "Предатель – он и есть предатель", – заключил артист.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

31 октября 2023, 11:49
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента

Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой
Коварная болезнь приходит всегда не вовремя. Она нарушает обычное течение жизни, бросает под откос планы и отнимает много сил. Певица Саша Круглова в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А", где Примадонна правила бал.

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга
31 октября октября журналисту Первого канала Илье Костину могло исполниться бы 43 года. Но ему навсегда – 39. Корреспондент "Дни.ру" в день памяти побывал на могиле репортера. Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна.

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Эта история о жене Петросяна могла бы стать какой-то особенной. Но она так же стара, как этот мир. Ничего не меняется в нашем мире.

Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну

Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну
Мы привыкли к звучному имени певицы Софии Ротару. И многие даже не догадываются, что это всего лишь звучный эстрадный псевдоним. Певица долгие годы обманывала страну, скрываясь за ним. Село Маршинцы, где родилась Ротару, до 1940 года входило в состав Румынии.

Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное

Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное
Лера Кудрявцева рассказала о том, о чем долго не хотела говорить. В чем же ее "секрет на миллион"? У всех в жизни бывают ситуации, о которых или стыдно вспоминать, или неловко, или страшно, и поэтому память их прячет как можно дальше – такова природа человеческой психики.

Выбор читателей

30/10ПндБуйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 30/10ПндТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 30/10ПндРаскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 30/10ПндВ чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции