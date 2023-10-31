Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

31 октября октября журналисту Первого канала Илье Костину могло исполниться бы 43 года. Но ему навсегда – 39. Корреспондент "Дни.ру" в день памяти побывал на могиле репортера.

Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна. Он работал корреспондентом в программе "Время" – главной информационной программе страны, делал репортажи из Ирака и Чечни, в дни теракта на Дубровке делал прямые включения с места событий, ездил по миру в президентском пуле.

В сентябре 2018-го телезрители увидели его на экране последний раз. В ту пору Костин уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании. А через полгода, 17 апреля 2019-го Илья умер. Похоронили его на 17-м участке престижного Троекуровского некрополя столицы, где покоятся многие знаменитости.

Тяжелее всего уход Ильи Костина переживал близкий друг Дмитрий Борисов, который всего на шесть лет его младше. В 2011-2017 годах Борисов вел "Время", в которой как раз выходили репортажи его любимого журналиста Костина.

Сегодня он часто приходит на могилу своего милого друга. И всегда – с огромными букетам цветов. Очевидцы рассказывают, что Дима часто плачет на могиле Ильи, ведь они были очень близки. Кажется, что по сей день Борисов не может смириться с уходом Костина... Конечно, появится он на его могиле и сегодня. Ведь добрая память и искренняя молитва – самое важное теперь для покойного друга.