Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Вторник 31 октября

10:35Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга 10:19Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ 09:55Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну 09:31Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное 08:05Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа? 06:15В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения 04:05А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы 02:09Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне 00:08Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков зодиака 22:38Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента 22:16Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка 21:48Запор и несгибаемые ноги: еще одна звезда о мучениях после пластики у Хайдарова 21:13И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино 20:57Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 20:49В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание 20:12Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу 19:4564-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян 19:18Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой 18:48Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение 18:20"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей 17:54Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь 17:25Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине 17:14У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым 16:50Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим 16:17Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются 15:50"Пропал смысл жизни": актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии 15:30"Была плохой мамой, но исправилась": Барановская обратилась к россиянам 14:53Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях 14:29В чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 14:10Безрукова выгнала из дома назойливую соседку 13:35Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях: все подробности 13:30Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя 12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать 20:11Какие качества приводят женщину к успеху? 19:58SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
525

Эта история о жене Петросяна могла бы стать какой-то особенной. Но она так же стара, как этот мир.

Ничего не меняется в нашем мире. Все всегда встает на круги своя, ну, или идет своим чередом. Как в известной советской песне поется "Люди влюбляются, люди встречаются, женятся...". Но порой не с первого взгляда. Иногда любовь нужно привить, развить – полная сюжетная линия, как в лучших романах. Этим занимается и молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна. Она прививает любовь. А, точнее, по ее словам, уже привила. И это любовь к чепчикам.

Да-да. Какое-то время назад ее подписчики и даже некоторые знаменитости не понимали этой любви и нелестно отзывались об убранствах Татьяны Брухуновой. И вот настал час икс, когда все их надели на свои головы, по признанию 34-летней особы, ну, и поняли, видимо, как глубоко заблуждались. Ведь чепчик прекрасен, как ни крути: тепло, удобно, стильно, модно, молодежно.

В своем аккаунте в соцсети жена 78-летнего Петросяна рассказала о своих чепчиках и добавила: "Не изменяю". Похоже, как носила, так и будет носить. Видимо, эта любовь – навсегда. Однако признание молодой возлюбленной Петросяна насмешило народ: зачем вспоминать дела давно минувших дней в погоне за доказательствами? Хороший стиль и так всегда заметен издалека.

Неравный брак в наше время не редкость. Золушки всего мира становятся принцессами, подобно Татьяне Брухуновой. Например, недавно телеканал “360” разместил одну из таких жизненных историй.

Однако ,как бы там ни было, при всей фееричности подобных браков, нужно быть осторожнее с откровениями и остерегаться запретных тем в разговоре с супругом, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Иначе можно здорово подкосить семейную идиллию. Ведь и Евгений Петросян неспроста утаил от всей России правду о своей экс-жене.

31 октября 2023, 10:19
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София Каландадзе. Фото: соцсети
Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам

Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место
Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга
31 октября октября журналисту Первого канала Илье Костину могло исполниться бы 43 года. Но ему навсегда – 39. Корреспондент "Дни.ру" в день памяти побывал на могиле репортера. Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна.

Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну

Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну
Мы привыкли к звучному имени певицы Софии Ротару. И многие даже не догадываются, что это всего лишь звучный эстрадный псевдоним. Певица долгие годы обманывала страну, скрываясь за ним. Село Маршинцы, где родилась Ротару, до 1940 года входило в состав Румынии.

Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное

Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное
Лера Кудрявцева рассказала о том, о чем долго не хотела говорить. В чем же ее "секрет на миллион"? У всех в жизни бывают ситуации, о которых или стыдно вспоминать, или неловко, или страшно, и поэтому память их прячет как можно дальше – такова природа человеческой психики.

В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения

В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения
Знаменитая в России певица MакSим испытывает себя на прочность. Сможет ли она раз и навсегда справится с тяжким бременем? Одной из причин алкогольной зависимости артистки стала длинная череда стрессов.

Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента

Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента
Примечательно, что это тоже юморист. Руслан Белый* давно не причисляется к новому поколению комиков, однако получил свою порцию славы гораздо позже Максима Галкина*. Весь 2023 год российские артисты и чиновники, кажется, всячески пытаются подтвердить третий закон Ньютона: действие равно противодействию.

Выбор читателей

30/10ПндБуйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 30/10ПндРаскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 30/10ПндТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 30/10ПндВ чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции