Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка

Мурат Налчаджиоглу разлучил дочь Софию с матерью – популярной в России певицей. Стало известно, куда бывший муж Ани Лорак увез девочку.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были счастливы в браке девять лет, сказка закончилась неожиданно. Супруги со скандалом развелись, общение пришлось возобновить из-за общей дочери. Девочка постоянно живет с мамой, но папа принимает активное участие в воспитании Софии. Накануне стало известно, что бизнесмен забрал наследницу от матери и полетел отдыхать.

На своей странице в социальной сети Мурат активно постит снимки, на которых фиксирует отдых с дочерью в Турции. Судя по всему, София счастлива рядом с папой. Ани Лорак ранее признавалась, что так и не смогла простить измену любимого мужчины, но ради дочери готова контактировать с бывшим мужем.

Не исключено, что экс-супруг Ани Лорак решил устроить для себя перезагрузку после очередного развалившегося брака. Несколько месяцев назад мужчина официально зарегистрировал отношения с некой Лилией. О женщине известно немного: она зарабатывала на жизнь, делая макияж, жила на территории Украины, была младше избранника на 19 лет. Сейчас же супруги отписались друг от друга в социальных сетях и не комментируют вероятный развод.

Турецкий бизнесмен Налчаджиоглу никогда не скрывал свои страстные любовные романы, которые заводил в браке. Измена и стала основной причиной развода Мурата с Ани Лорак. Только через несколько лет певица смогла откровенно рассказать о той боли, которую пережила после измены и развода.

Сейчас Ани Лорак счастлива в новых отношениях. 45-летняя исполнительница хита "Зажигай сердце" не скрывает роман с испанцем Исааком Виджраку. Он работает преподавателем йоги и специалистом по оздоровлению организма. Летом влюбленные вместе отдыхали в ОАЭ.