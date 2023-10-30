Запор и несгибаемые ноги: еще одна звезда о мучениях после пластики у Хайдарова

Известная артистка откровенно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после операции у Тимура Хайдарова.

Уже который месяц вокруг звездного пластического хирурга не утихает скандал. Летом текущего года специалиста по преображениям на всю страну обвинила в некачественном оказании услуг певица Слава. Вскоре ее поддержала несравненная Любовь Успенская, другие пострадавшие и многочисленные сопереживающие. С одной стороны, с началом громкой истории Тимур Хайдаров обрел толпы недоброжелателей, а с другой – настоящую известность и новых клиентов.

Впрочем, пластический хирург мог похвастаться успехами и без черного пиара. Как известно, он приложил руку к внешним трансформациям многих звезд, и некоторые из них остались довольны результатом. Например, руки специалиста неоднократно хвалил поп-король Филипп Киркоров. Однако тех, кто заявил о своих мучениях после операции, по-прежнему остается немало. Теперь в их числе оказалась еще одна известная исполнительница.

Накануне заявление о пережитом после вмешательства в клинике Тимура Хайдарова сделала Инстасамка. Не секрет, что интернет-звезда легла под нож хирурга, чтобы увеличить ягодицы. В отличие от старших коллег, жаловаться на результат певица не стала. Судя по всему, новая часть тела ее полностью устраивает. Чего не скажешь о периоде реабилитации, который обернулся для звезды настоящим кошмаром.

Инстасамка рассказала, что ее восстановление после операции у Тимура Хайдарова было очень тяжелым. По словам блогерши, она столкнулась с сильной болью и какое-то время не могла садиться. В результате у знаменитости не только не сгибались ноги, но и начались проблемы со стулом. Более того, для походов в туалет ей приходилось звать на подмогу медсестер.

"Я начинаю плакать, мне плохо, у меня запор, звоню медсестрам, чтобы что-то сделали. Они меня отмывали", – рассказала о своих мучениях Инстасамка.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что назван способ спасения репутации пластического хирурга Тимура Хайдарова.