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Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу

Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу
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Больше десяти лет звезда российской поп-сцены была в браке со знаменитым продюсером. Теперь, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после разрыва, Вера Брежнева пробует себя в новом деле.

Роман звездной пары имеет довольно сложную и неоднозначную историю — хотя местами красивую. Константин Меладзе давно находился в других отношениях и до по последнего оттягивал уход из семьи. Но любовь все-таки победила: Вера Брежнева смогла завоевать сердце знаменитого продюсера и вышла за него замуж — свадьбу сыграли в Италии.

К сожалению, весь год пресса пестрила слухами о том, что любви пришел конец, и слухи оказались правдой: недавно Вера Брежнева в своей соцсети подтвердила, что теперь свободна. Более того: у нее еще и новый композитор — а ведь ранее все песни певице писал именно Константин Меладзе. Звезда группы "ВИА Гра" уверяет, что сейчас наслаждается одиночеством, отдыхая от каких-либо отношений с мужчинами — тем не менее, такая любовь не может пройти просто так.

После развода с Меладзе Вера Брежнева нашла новую работу — пытаясь заполнить пустоту, она хочет заработать в Сети, причем в совершенно новой для себя ипостаси. Сейчас солистка заявила, что устраивает двухнедельный "марафон трансформации" — что бы это ни значило. Разумеется, по истечении указанного времени, курсы станут платными.

Причем доступ к речам певицы будет на разных уровнях и за совершенно разные деньги: простая подписка стоит около полуторы тысяч рублей, но есть и вип-доступ, подразумевающий прямое общение с Брежневой, за это придется отдать уже под тридцать тысяч рублей. Мы обозначаем стоимость так обтекаемо, потому что сама звезда называет ее в долларах. Некоторым пользователям Сети Вера Брежнева уже успела напомнить знаменитую "инфоцыганку" Елену Блиновскую — но мы все же подождем и посмотрим, что же будет на этих марафонах.

30 октября 2023, 20:12
Вера Брежнева. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нетребко мыла полы, а Брежнева работала прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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