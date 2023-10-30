В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 30 октября

21:13И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино 20:57Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 20:49В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание 20:12Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу 19:4564-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян 19:18Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой 18:48Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение 18:20"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей 17:54Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь 17:25Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине 17:14У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым 16:50Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим 16:17Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются 15:50"Пропал смысл жизни": актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии 15:30"Была плохой мамой, но исправилась": Барановская обратилась к россиянам 14:53Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях 14:29В чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 14:10Безрукова выгнала из дома назойливую соседку 13:35Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях: все подробности 13:30Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя 12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать 20:11Какие качества приводят женщину к успеху? 19:58SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 19:09Я как мама: что общего в управлении компанией и воспитанием детей? 19:07Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес 18:12Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье 18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание

В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание
877

Недавно Анастасия Волочкова возмутила россиян, сфотографировавшись в неподходящей позе у советского истребителя. Стало известно, ждет ли ее что-то за это.

Уже не один год знаменитая балерина занимает лидирующие позиции в списке самых обсуждаемых звезд нашей страны. Впрочем, чаще всего она попадает в заголовки прессы не столько в связи со своими достижениями, сколько из-за собственных неординарных выходок. Так, недавно Анастасия Волочкова вновь заставила публику говорить о себе.

Несколько недель назад в блоге блондинки появился снимок, который сбил с толку многих россиян. Балерина посетила территорию "Мосфильма" и сфотографировалась с одной из местных достопримечательностей – советским истребителем "Ла-7". Все бы ничего, но для эффектного кадра звезда выбрала не самую удачную позу, закинув ногу прямо на крыло самолета.

Попавшая в Сеть фотография вызвала бурные обсуждения. Некоторые набросились на Анастасию Волочкову с обвинениями в том, что она якобы осквернила памятник ВОВ. А особенно недовольные и вовсе потребовали наказать артистку за возмутительный поступок.

Возможно, скандал бы не разгорелся с такой силой, если бы балерина удалила снимок и принесла извинения. Однако она дала понять, что не жалеет о содеянном. В результате знаменитость захотели привлечь к ответственности, написав заявление в полицию. А теперь стало известно решение, поставившее в этой громкой истории точку.

Источник сообщает, что Анастасия Волочкова не понесет наказание за содеянное. Как отмечается, в ходе проверки МВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Поэтому, к несчастью ненавистников, артистка и дальше будет наслаждаться жизнью на свободе.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что исхудавшая Анастасия Волочкова облачилась в "змеиную кожу".

30 октября 2023, 20:49
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву: смотрите

Вот такой еще не видели: исхудавшая Волочкова облачилась в "змеиную кожу"
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино

И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино
63-летний Игорь Николаев порадовал поклонников неожиданным образом. Композитор Игорь Николаев не так давно пережил сложную операцию.

Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода

Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода
В течение последних нескольких дней фанаты певицы Светланы Лободы продолжают активно поздравлять артистку с радостным событием – свадьбой и пытаются угадать, с кем же Светлана пошла под венец. С февраля прошлого года жизнь Светланы Лободы, как и многих, кардинально изменилась.

Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу

Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу
Больше десяти лет звезда российской поп-сцены была в браке со знаменитым продюсером. Теперь, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после разрыва, Вера Брежнева пробует себя в новом деле. Роман звездной пары имеет довольно сложную и неоднозначную историю — хотя местами красивую.

64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян

64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян
Прохору Шаляпину не помогли выиграть в шоу "Перепой звезду" ни наряд царя, ни ослепительная многомиллионная улыбка. Тысячи зрителей Первого канала в минувшие выходные прильнули к экранам.

Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой

Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой
Лолита Милявская, прижав к груди изображение Косты Лакосты, разоткровенничалась о романе. Лолита Милявская в свои 59 лет сполна успела насладиться всеми прелестями официального брака.

Выбор читателей

29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 30/10ПндБуйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 30/10ПндРаскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 29/10ВскГражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 29/10ВскМалышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес