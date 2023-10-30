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Понедельник 30 октября

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64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян

64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян
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Прохору Шаляпину не помогли выиграть в шоу "Перепой звезду" ни наряд царя, ни ослепительная многомиллионная улыбка.

Тысячи зрителей Первого канала в минувшие выходные прильнули к экранам. На шоу "Перепой звезду" сразиться голосами с известными певцами мог каждый желающий. Ярчайшие батлы талантливых исполнителей строго и непредвзято оценивали члены жюри. Одним из самых запоминающихся музыкальных сражений стали выступления Прохора Шаляпина и сотрудника центра социальной помощи из Тамбовской области Владислава Синицына. В этом батле столичному исполнителю не помог ни яркий наряд, ни меховая шапка, ни хитрый прищур ловеласа. Вокал и харизма 20-летнего тамбовчанина оказались сильнее.

Владислав исполнил "Калинку" настолько хорошо, что еще до завершения номера за певца проголосовали Надежда Михалкова, Егор Кончаловский, Лариса Гузеева, Денис Казанский. Лишь Петр Дранга до последнего сомневался. Зрители замерли, ожидая решение музыканта. Композитор наиграл мелодию на аккордеоне, а Шаляпин и Синицын спели еще по куплету. После этого Дранга отдал свой голос гостю столицы. Владислав победил всухую со счетом 5:0.

"Все знают, что ты поешь очень хорошо. Это очевидно", – утешила 64-летняя Лариса Гузеева погрустневшего Прохора Шаляпина на глазах у россиян. Многие зрители отметили, что, судя по выражению лица, певец не ожидал настолько обидного провала.

Напомним, что конкурс, в котором принял участие Прохор Шаляпин, позволяет неизвестным исполнителям показать свои уникальные возможности многомиллионной аудитории Первого канала. Ведущими шоу стали Аля Кокушкина и Антон Лаврентьев. Для Владислава Синицына победа на этом этапе вокального конкурса "Перепой звезду" стала еще одной ступенью к финалу.

30 октября 2023, 19:45
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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