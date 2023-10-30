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"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей

"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей
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По ее словам, главное в жизни – полностью отдаваться людям. Анна Хилькевич утверждает, что театральной сцены ей для этого недостаточно.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" на ТНТ стала гостьей программы Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка". На своем ютуб-канале жена Павла Воли принимает гостей на собственной кухне — и в ходе кулинарии ей как интервьюеру удается прекрасно раскрывать участников своей программы. Анна Хилькевич не стала исключением и поразила зрителей своей откровенностью.

Так, актриса во всеуслышание заявила, что актерская карьера ей наскучила — теперь Анна Хилькевич хочет стать певицей (как в свое время запели другие актеры театра и кино – например, Марина Федункив). Звезда "Универа" подчеркнула, что осознание этого к ней пришло совсем недавно.

"Мне очень нужна сцена, я это поняла буквально недавно [...], именно поэтому я хочу петь. Мне не хватает театра", — заявила Анна Хилькевич.

Артистка напоминает, что театр — это бесконечные гастроли, поездки и перелеты. Актер таким образом очень редко видит свою семью. Но самое главное — Хилькевич уверена, что просто-напросто не сможет исполнить на театральной сцене собственные задумки — а идей у нее очень много.

Ляйсан Утяшева пожелала своей гостье удачи и выразила уверенность, что у нее все получится.

"Есть ощущение, Ань, что все, за что ты берешься, когда ты ставишь себе цели, прописываешь их — у тебя сбывается", — приободрила журналистка актрису. Напоследок Анна Хилькевич назвала свою любимую певицу: Утяшева в попытках угадать называла Мадонну и Бритни Спирс, но сейчас звезда "Универа" в восторге от Дуа Липы.

30 октября 2023, 18:20
Фото: Дни.ру
Youtube-канал Ляйсан Утяшевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дубцова, Кудрявцева, Хилькевич и другие звезды, увеличившие грудь

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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