Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 30 октября

17:54Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь 17:25Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине 17:14У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым 16:50Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим 16:17Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются 15:50"Пропал смысл жизни": актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии 15:30"Была плохой мамой, но исправилась": Барановская обратилась к россиянам 14:53Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях 14:29В чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 14:10Безрукова выгнала из дома назойливую соседку 13:35Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях: все подробности 13:30Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя 12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать 20:11Какие качества приводят женщину к успеху? 19:58SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 19:09Я как мама: что общего в управлении компанией и воспитанием детей? 19:07Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес 18:12Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье 18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока 06:25Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей? 04:39Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео 02:07Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе 00:08Что использовать для подготовки к ЕГЭ? 22:15Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга 20:16Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями? 19:04Кофе: что будет, если вы от него откажетесь? 18:21Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь

Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь
623

Елена Захарова вывела в свет наследницу, которую долгое время тщательно оберегала от любопытных глаз.

Елена Захарова – одна из самых известных актрис российского кино. Карьера артистки всегда складывалась гладко, а вот личная жизнь не обошлась без испытаний. В 2011 году звезда сериала "Кадетство" стала мамой, но через несколько месяцев потеряла ребенка. Эту утрату знаменитость переживала долго и тяжело. К счастью, сегодня глаза Елены Захаровой вновь сияют радостью, а с лица не сходит улыбка.

Как известно, в 2017 году у актрисы родилась чудесная дочка. Наследница стала для звезды очень долгожданной, поэтому многие предполагали, что она не будет ее прятать. Однако артистка поступила с точностью до наоборот. Захарова шесть лет скрывала малышку и всеми силами старалась уберечь ее от любопытных глаз.

Только сейчас, спустя несколько лет ожиданий, фанаты смогли увидеть лицо наследницы знаменитости. Елена Захарова предъявила публике маленькую дочь Майю на детской телевизионной премии ТЭФИ-KIDS. Оказалось, девочка растет невероятной красавицей и копией звездной мамы.

Судя по всему, несмотря на юный возраст, Майя уже проявляет свой характер и творческую натуру. Недавно она впервые снялась в кино вместе со знаменитой родительницей. Вполне возможно, что в будущем девочка захочет пойти по стопам мамы, ведь она уже не раз бывала на гастролях и за кулисами.


Ранее "Дни.ру" писали, что живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Елена Захарова развенчала миф о богатстве актеров.

30 октября 2023, 17:54
Елена Захарова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров

"Судьба": схоронившую дочь Захарову из "Кадетства" нашли с торчащими жилами в луже крови

"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей

"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей
По ее словам, главное в жизни – полностью отдаваться людям. Анна Хилькевич утверждает, что театральной сцены ей для этого недостаточно. Звезда сериала "Универ.

Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине

Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине
Интернет разрывается: мол, Алла Пугачева пропала. Ее пятый муж-иноагент улетел на Кипр, но в аэропорту был без старушки-жены. А где же она сама? После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым

У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым
Команда Филиппа Киркорова рассказала, что произошло с его 91-летним отцом. В течение последних двух лет отец Филиппа Киркорова не единожды оказывался в больнице.

Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим

Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим
По словам врача Крючкова, дело не совсем в вирусе, а в последствиях искусственной вентиляции легких. Возможно, что МакSим навсегда лишится одной из главных черт своей внешности. Пару лет назад певица МакSим оказалась в числе зараженных коронавирусом — болезнь проходила с серьезными осложнениями.

Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются

Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются
По словам врача, здоровье наследницы Иосифа Пригожина по-прежнему остается под угрозой. Сегодня Иосифа Пригожина с уверенностью можно назвать счастливым человеком.

Выбор читателей

29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 30/10ПндБуйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 30/10ПндРаскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 29/10ВскГражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 29/10ВскМалышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес