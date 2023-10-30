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У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым

У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым
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Команда Филиппа Киркорова рассказала, что произошло с его 91-летним отцом.

В течение последних двух лет отец Филиппа Киркорова не единожды оказывался в больнице. Так, Бедрос Филиппович два раза переболел ковидом, а также у него возникали проблемы с сердцем и боли в ногах.

Время от времени родитель Филиппа Киркорова проходил различные медицинские обследования. По последним сообщениям информационных агентств, на днях Бедрос Филиппович вновь попал в больницу. На этот раз у артиста будто бы случился внезапный приступ астмы, в связи с чем его срочно доставили в медучреждение.

Однако эта информация оказалась всего лишь слухами. Как заявили в офисе Филиппа Киркорова, скорую помощь никто не вызывал. Артист самостоятельно приехал в больницу с целью посетить кардиохирурга, у которого Киркоров-старший наблюдается уже около трех лет в связи с периодически возникающими проблемами с сердцем.

По словам близких, в данный момент отец Филиппа Киркорова находится в своей квартире, расположенной на улице Земляной Вал. За ним ухаживает его 43-летняя подруга Олеся.

Ранее стало известно, что причиной разрушения отношений между отцом Филиппа Киркорова с женой стал брачный контракт. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 октября 2023, 17:14
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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