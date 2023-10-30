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Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях

Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях
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Стало известно о съемках нового фильма популярного режиссера. Однако экс-возлюбленный Юлии Пересильд столкнулся с проблемами в финансах.

Популярная актриса активно занимается профессиональной деятельностью. Она снялась в нескольких фильмах и телесериалах, получив признание за свои яркие способности. Широкую известность ей принесла картина "Вызов". Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, отправившейся в космос на съемки фильма.

О личной жизни звезды журналистам известно немного. Она не любит делиться подробностями своих романов. Как известно, в 2021 году Юлия Пересильд рассталась с отцом своих детей Алексеем Учителем. Сейчас девушка счастлива в отношениях с Михаилом Тройником, с которым они вместе снимались в популярном фильме "Вызов".

На днях стало известно, что бывший муж Юлии Пересильд погряз в финансовых трудностях. Как оказалось, сейчас Алексей Учитель готовится снимать новую картину о Дмитрии Шостаковиче. По словам режиссера, идея, которую он хочет воплотить на экране, очень сложная. Экс-избранник Пересильд хочет отобразить несколько временных периодов и городов, включая Нью-Йорк. Соответственно и цена таких невероятных идей стоит просто космос.

"То есть он довольно дорогостоящий, не комедия, не сказка, есть проблемы, скажем так, с полным финансированием", – цитирует RT Алексея Учителя.

Несмотря на финансовые сложности фильм уже находится в работе. Уже даже успели отснять пробный эпизод. Полноценная работа начнется в феврале 2024 года.

Ранее "Дни.ру" писали, что у Юлии Пересильд случилась публичная истерика.

30 октября 2023, 14:53
Юлия Пересильд. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Известия ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя

Телеведущая Натали Неведрова.
Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной.
Режиссер Сергей Мокрицкий, актриса Ирина Лачина и режиссер, актер Николай Лебедев (слева направо).
Режиссер Сергей Мокрицкий (на первом плане).
Актер Никита Тарасов.
Визажист Юрий Столяров, художник по костюмам Наталья Чистова и дизайнер Дмитрий Логинов (слева направо).
Режиссер Оксана Михеева с сыном.
Автор оригинального романа, писатель Сергей Лукьяненко с детьми.
Режиссер Сергей Мокрицкий.
Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной, актриса Ян Гэ и автор оригинального романа, писатель Сергей Лукьяненко (слева направо).
Актер Андрей Руденский.
Дизайнер Маша Цигаль.
Режиссер Алексей Учитель.
Актриса Ян Гэ (в центре).

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