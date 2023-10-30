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Безрукова выгнала из дома назойливую соседку

Безрукова выгнала из дома назойливую соседку
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Актрисе Ирине Безруковой пришлось использовать полотенце, чтобы отстоять свое жилище.

Опасный инцидент произошел с актрисой Ириной Безруковой. О произошедшем она рассказала в интервью Пятому каналу. У известных актеров между гастролями и съемками мало времени остается на то, чтобы следить за состоянием своего жилища Как правило, для этого у них есть помощники. А вот в случае с Ириной Безруковой такого не было. Ее график тоже весьма загружен, и отследить состояние своего места проживания, особенно во время съемок довольно сложно. Особенно, если работа проходит в экзотическом месте, где водятся ящерицы и "таракашки", как рассказала актриса.

Во время гастролей в Китае Ирина Безрукова увидела змею в своем бунгало. Проникнуть в помещение, где проживала актриса, змее помогла щель между полом и дверью. И пришлось использовать полотенце, по признанию Ирины, чтобы таких инцидентов больше не повторялось. В итоге Безрукова выгнала из дома назойливую соседку, и все закончилось хорошо. Никаких укусов и нападений со стороны любопытного пресмыкающегося не было.

На вопрос о возможном попадании таких "соседок" в сумку, Ирина Безрукова ответила, что с ней никто из Китая не доехал подобным образом. Вся живность, которая беспокоила артистку во время съемок, осталась на своей родине.

30 октября 2023, 14:10
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке

Актриса Ирина Безрукова.
Актриса Юлия Ауг.
Светская львица Светлана Бондарчук.
Актриса Полина Максимова.
Режиссер Павел Лунгин.
Актриса Наталия Лесниковская.
Актриса Екатерина Волкова.
Актриса Дарья Повереннова.
Актриса Дарья Мороз.

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