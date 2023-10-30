Судьба распорядилась всем. Непредвиденные обстоятельства заставили звезду сериала "Папины дочки" изменить принципам.

Сын легенды СССР смог достаточно быстро доказать всем, что он не просто обладает талантом. Несмотря на актерские связи из-за своего отца юный артист смог добиться всего сам. Он сыграл в огромном количестве знаменитых картин. Однако именно сериал "Папины дочки" принес Андрею Леонову известность и славу.

В начале этого года стало известно, что популярный ситком возвращается на экраны. Несмотря на то, что некоторые актеры отказались в участие в продолжении сериала "Папины дочки", без главы семейства Васнецовых сложно представить себе картину, поэтому Андрей Леонов не смог отказать в съемках.

В сентябре продолжение сериала вышло на экраны. "Папины дочки" полностью оправдали ожидание общественности. Зрители с нетерпением ждали выхода новой серии. Так, популярный сериал смог вновь заполучить внимание и любовь поклонников.

На днях Андрей Леонов рассказал о ситуации, которая с ним однажды произошла. Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях. Все подробности он рассказал во время записи программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Как оказалось, как-то раз актер подвозил домой на своей машине Елену Шанину. И в один момент он совершал маневр на своей "семерке" на трамвайных путях и встал, машина не могла ехать. Когда его автомобиль начали поднимать, то оторвали у него бампер. Неприятная ситуация привела его к мысли, что теперь ему нужно покупать большие машины. Так, Андрей Леонов чуть позднее стал обладателем джипа.

Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Леонов из "Папиных дочек" высказался о продолжении популярного сериала.

