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Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России

Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России
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Алла Пугачева и Максим Галкин* лишили себя самого главного. Возможно ли вернуть утраченное?

После того как из России уехала примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева с мужем иноагентом, стали появляться слухи об их возможном возвращении. По сообщениям СМИ их замок в деревне Грязи как-то с особенным рвением в последнее время ремонтируют. Об этом ранее писали "Дни.ру".

Но нет. Чета после возобновления палестино-израильского конфликта решила перебраться на новую "родину". Заговорили о переезде Примадонны и Галкина* из Израиля на Кипр, как пишет информационное агентство "URA.RU".

Так что уехавшие артисты в Россию не собираются. Ведь в России, как заявила Алла Пугачева в интервью Познеру, она не жила, а выживала — об этом сообщает Царьград.

Удивительно признание от звезды, которая имела богатство, признание и успех как в Советском Союзе, так и в нашей стране. А нужны ли России такие звезды?

Заслуженная артистка РСФСР и общественный деятель Елена Драпеко назвала поведение Аллы Пугачевой и Максима Галкина* "мерзким", как сообщает телеканал "360".

Актриса также отметила, что все селебрити, уехавшие из страны за последнее время, "это несчастные люди", выбравшие "путь предательства", Они, по словам Драпеко, лишили себя самого главного – родной земли. Общественный деятель призвала говорить сегодня о людях более достойных, а сбежавших не вспоминать. Алла Пугачева и Максим Галкин* – это далеко не все, о ком говорила Елена Драпеко. Она также вспомнила Андрея Макаревича* и Чулпан Хаматову.

Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России. И это становится очевидным: все больше знаменитостей высказываются о том, что внимание к персонам, покинувшим родину, должно быть минимальным или сойти на нет.

*Максим Галкин и Андрей Макаревич внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

30 октября 2023, 12:03
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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