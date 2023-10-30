Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию

Стриженову поздравили со свадьбой Тесты Газманов перешел дорогу певцу SHAMAN Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 30 октября

12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать 20:11Какие качества приводят женщину к успеху? 19:58SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 19:09Я как мама: что общего в управлении компанией и воспитанием детей? 19:07Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес 18:12Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье 18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока 06:25Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей? 04:39Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео 02:07Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе 00:08Что использовать для подготовки к ЕГЭ? 22:15Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга 20:16Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями? 19:04Кофе: что будет, если вы от него откажетесь? 18:21Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту 18:11Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской 17:40Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю в России недвижимость 16:42"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 15:56"Она себя выжигает": раскрыта сущность Кристины Асмус 14:42Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну 13:46Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем 12:55Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается 11:49Вернувшийся на ТВ Пирцхалава угодил в скандал: Бросил отца в воде! 10:57Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 08:02Пользователь Сети нашел в одеяле собаку – видео 06:15ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы 04:24Кресло-мешок для дома: три варианта использования
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию

Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию
2382

Знаменитая советская и российская певица Ольга Зарубина, которой и самой довелось столкнуться с эмиграцией, высказалась по поводу отъезда Пугачевой из России и дала ей неожиданный совет.

С начала февральских событий 2020 года Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом) проживали в Израиле. Однако ввиду палестино-израильских противоречий звезда покинула землю обетованную, и сейчас нет конкретных фактов о ее местонахождении.

Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" Ольга Зарубина назвала незавидной ситуацию, в которой сейчас находится Примадонна. Тем не менее Зарубина отметила, что их невозможно сравнивать, ведь благодаря заработанным на "рабах и холопах" (по словам самой Пугачевой) деньгам, артистка может позволить себе перемещаться по миру без особого влияния на финансовый статус.

Также Зарубина призналась, что считает кочевнический режим жизни Аллы Пугачевой испытанием. Ольга пояснила, что сейчас каждый получает сполна за содеянное. Артистка не верит в возвращение Пугачевой в Россию. По ее мнению, звезда не вернется на родину, так как муж с ней не поедет — якобы так и придется переезжать в разные места.

Не секрет, что Алла Пугачева сейчас переживает не лучшие моменты жизни. Она скучает по России и находится в довольно сложном психологическом состоянии.

При таких обстоятельствах Зарубина призвала Пугачеву извиниться перед поклонниками за "рабов и холопов", а также попросить прощения у тех личностей, которым препятствовала в продвижении музыкальной карьеры. Среди них и Сергей Чумаков, и Татьяна Анциферова, и SHAMAN.

30 октября 2023, 11:37
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молодых мужчин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Заодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку

Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

91-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

91-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь
Народный артист переживает непростой период. Бедрос Киркоров пожаловался на проблемы со здоровьем. Широкую известность народный певец получил благодаря сольной программе "Москва – София, София – Москва", посвященной советско-болгарской дружбе.

Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России

Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России
Алла Пугачева и Максим Галкин* лишили себя самого главного. Возможно ли вернуть утраченное? После того как из России уехала примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева с мужем иноагентом, стали появляться слухи об их возможном возвращении.

Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала

Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала
Популярная ведущая сделала откровенное признание. Лариса Гузеева раскрыла на всю страну тайну о себе. Популярная телеведущая успела зарекомендовать себя как главная сваха страны.

Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября

Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября
Члены семьи, близкие и родные не находят себе места. Новость тронула до глубины души и многочисленных поклонников. Российская Федерация потеряла человека с высоким статусом. Вот ведь как бывает: раз — и нет человека.

Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма

Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма
Звездная пара переживает непростой период. В семье Валерии и Иосифа Пригожина произошло поворотное событие. Влюбленные счастливы в браке уже больше двадцати лет.

Выбор читателей

29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 28/10Сбт"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 29/10ВскГражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 29/10ВскМалышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес 28/10СбтНичего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской