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Понедельник 30 октября

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Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма

Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма
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Звездная пара переживает непростой период. В семье Валерии и Иосифа Пригожина произошло поворотное событие.

Влюбленные счастливы в браке уже больше двадцати лет. После тяжелого развода певица смогла вновь открыть свое сердце и впустить в него своего будущего супруга. Отношения Валерии и Иосифа Пригожина являются примером для подражания.

Общих детей у пары нет. Однако наследников друг друга от предыдущих браков они воспринимают как родных. В отношениях с продюсером Александром Шульгиным у Валерии родились трое детей, а у Иосифа Пригожина в первом браке появились на свет дочь Даная и сын Дмитрий, во втором дочка Елизавета.

На днях в семье Валерии и Иосифа Пригожина назрела драма. Дело в том, что Даная Пригожина пережила микроинсульт. В своем микроблоге она поделилась с подписчиками этой новостью. Как сообщает телеканал "360", все время с наследницей артиста находился маленький сын, который появился на свет год назад.

"Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится", – призналась девушка.

Стоит отметить, что инсульт можно распознать еще на ранних стадиях. По словам URA.RU, нужно попросить у человека сделать несколько простых действий: улыбнуться, ответить на вопрос, назвать свое имя, высунуть язык, поднять одновременно обе руки, сжать ладони. Если человек не может сделать хотя бы одно из них, надо срочно звонить в "скорую". Певица Валерия и Иосиф Пригожин должны быть начеку.

Кроме того, VSE42.RU рассказали, что эндокринолог назвала важнейший витамин для ежедневного приема. По словам медика, у многих взрослых и детей отмечается нехватка витамина D в организме. Так, профилактическую дозу необходимо принимать взрослым и детям ежедневно в течение зимы и лета.

Ранее "Дни.ру" писали, что Иосиф Пригожин высказался о возвращении Аллы Пугачевой на сцену.

30 октября 2023, 10:33
Иосиф Пригожин и Валерия. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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