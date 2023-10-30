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Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой

Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой
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В вопросах финансового благополучия большую роль играют цифры. Алина Кабаева яркий тому пример.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева достигла небывалых высот. За ее плечами – победы в профессиональном спорте, общественная и политическая деятельность. Кабаева достигла большой популярности и успеха. В чем же ее секрет?

Чтобы понять истинную причину успеха человека, нужно присмотреться к дате его рождения. По словам психолога и энергопрактика Веры Ганеевой, существует прямая связь между цифрой рождения человека и его финансовым успехом, как сообщает Пятый канал.

Дело в том, что в дне рождения заложен настоящий код жизни каждого из нас. В этом коде заранее прописаны возможности во всех сферах. Это касается и материального благополучия, которым может похвастаться Алина Кабаева.

Чтобы понять, насколько может быть успешен человек в финансовой сфере, нужно определить его архетип. Для этого приводятся к общей сумме все цифры рождения. Например 12 – это 1+2=3. Получается, что архетип человека, рожденного 12 мая – это 3, как у Алины Кабаевой.

К архетипу, связанному с цифрой 3 относятся люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа. Это победители-богачи. У них всегда яркая внешность, они наделены харизмой, талантами и умением побеждать. Людям-тройкам в достижении побед помогает их оптимистичный характер. Заметно, что Алина Кабаева всегда смотрит в будущее с улыбкой.

К архетипу, связанному с цифрой 6 относятся люди, рожденные 6, 15 и 24 числа. Их называют любимчиками Бога по той причине, что эти люди легко добиваются задуманного. Легче всего им достичь финансового благополучия в сфере искусства и развлечений. Главное – не забывать про ценность собственных достижений.

Ну и архетип 8 – это люди, рожденные 8, 17 и 26 числа. Они являются яркими представителями материального мира. Они уже пришли на этот свет с энергией богатства и процветания. Так что "шестерки" и "тройки", куда входит Алина Кабаева, далеко не единственные счастливцы.

Для "восьмерок" важно жить на позитиве, и тогда блага притянутся в их жизнь. Этим людям прямо противопоказана лень. Свой потенциал они должны использовать активно.

Так что, исходя из этого становится понятно, почему многие достигают невероятных высот. Благодаря секрету цифр раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой.

30 октября 2023, 09:53
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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