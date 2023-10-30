Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви

Стриженову поздравили со свадьбой Тесты Газманов перешел дорогу певцу SHAMAN Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 30 октября

08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки 04:21Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения 02:10Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео 00:05Как работа ночью влияет на наш организм? 22:12Пластические операции после беременности: что нужно знать 20:11Какие качества приводят женщину к успеху? 19:58SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 19:09Я как мама: что общего в управлении компанией и воспитанием детей? 19:07Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес 18:12Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье 18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока 06:25Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей? 04:39Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео 02:07Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе 00:08Что использовать для подготовки к ЕГЭ? 22:15Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга 20:16Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями? 19:04Кофе: что будет, если вы от него откажетесь? 18:21Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту 18:11Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской 17:40Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю в России недвижимость 16:42"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 15:56"Она себя выжигает": раскрыта сущность Кристины Асмус 14:42Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну 13:46Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем 12:55Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается 11:49Вернувшийся на ТВ Пирцхалава угодил в скандал: Бросил отца в воде! 10:57Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 08:02Пользователь Сети нашел в одеяле собаку – видео 06:15ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы 04:24Кресло-мешок для дома: три варианта использования 02:16От вампира до барби: выбираем наряд на Хэллоуин 00:03Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов 22:25Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности 22:04Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина 21:32"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 21:19Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост 20:55"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии 20:25 Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви

Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви
545

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс была замужем уже трижды. А как сегодня, спустя шесть лет после очередного развода, звезда решает вопросы интимной сферы?

Только что у Эвелина вышла песня с пометкой "16+" на стихи Михаила Гуцериева "Любовь без секса". Может, для Бледанс это что-то биографическое?

"Я пою про то, что любовь без секса – канитель, – заверила звезда. – Мне кажется, что секс и любовь всегда должны быть рядом".

А как она сама относится к случайным половым контактам? "У меня никогда, даже в молодости, не было интимной близости без чувств, – божится Бледанс. – У меня секс всегда был только по любви".

Опытная Эвелина советует всем девушкам брать быка за рога и не упускать шансов построить отношения, которые дает судьба. "Я говорю всем девушкам о том, как важно отдаваться своим эмоциям, чувствам и желаниям, – учит она. – Не лежать дома в одиночестве и не ерзаться самой, а действовать".

По словам 54-летней Эвелины, она сама сегодня не одинока:

"У меня есть и любовь, и секс, никаких в интимной сфере проблем нет".

Напомним, в разных странах продолжительность интимной близости различна. Половой акт у британских мужчин длится в среднем 7,6 минуты, у американцев – 7 минут, у испанцев – 5,8 минуты и у датчан – 5,1 минуты. А турки затрачивают на половой акт 3,7 минуты.

30 октября 2023, 08:32
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

По теме

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших"

Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших"
Алла Пугачева всего на год старше Александра Буйнова. Они долгие годы дружат, что называется, домами, а в молодости много и работали вместе. "Это случилось еще в начале семидесятых, – вспоминает Буйнов о знакомстве с Пугачевой.

SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин

SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин
Любимый певец россиян Ярослав Дронов, он же SHAMAN, раскатал губу так, что перестал соответствовать нуждам соотечественников. Артист гребет деньги лопатой. Личность молодого дарования с выжженной копной волос на голове возвели в культ после появления музыкальных хитов "Я русский", "Встанем", "Мой бой".

Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес

Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес
Телесваха и главная звезда шоу "Давай поженимся!" предстала в необычном амплуа. Лариса Гузеева поразила коллег по цеху и миллионы поклонников откровенным признанием на Первом канале. Знаменитая актриса и экранная дива всегда отличалась прямолинейностью в выражениях, искренне выражая даже самые сокровенные эмоции.

Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье

Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье
Отношения между принцами Уильямом и Гарри становятся все более напряженными. Даже главный миротворец королевской семьи Кейт Миддлтон уже отказывается совершать попытки их примирения. Были времена, когда принц Гарри мог называть Кэтрин сестрой без лицемерия и фальши.

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына
Истинное счастье рядом, стоит лишь оглянуться по сторонам. Это вовремя поняли спортсмен Дмитрий Тарасов и его избранница. Они достаточно быстро "штампуют" новых людей, пока россияне заняты насущными заботами. Футболист Дмитрий Тарасов и вторая вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко состоят в браке с 2018 года.

Выбор читателей

28/10СбтВысказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 29/10ВскТеперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 28/10Сбт"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 29/10ВскГражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 29/10ВскМалышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес