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Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших"

Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших"
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Алла Пугачева всего на год старше Александра Буйнова. Они долгие годы дружат, что называется, домами, а в молодости много и работали вместе.

"Это случилось еще в начале семидесятых, – вспоминает Буйнов о знакомстве с Пугачевой. – Как сейчас помню: коллектив "Веселые ребята" был на гастролях в Сибири. И в одном из городов я увидел, как красивая рыжая девочка в короткой юбочке поет "Вспоминай меня". Это было удивительно, такого глиссандо никто не делал. А когда она запела "Я прощаюсь с тобой у последней черты…", я вообще сомлел".

Такой талант Буйнов не мог пропустить. "Оказалось, что я совсем ее не знаю, хотя она уже вращалась в московских эстрадных кругах, – рассказал музыкант. – Словом, подошел к ней знакомиться:

— Саша Буйнов!

— Алла! Пугачева!

Я привел ребят послушать ее, надеясь таким образом устроить Аллу в наш ансамбль. Музыканты услышали ее и поддержали меня – вместе мы пошли к руководителю нашего ВИА Павлу Слободкину и упросили его взять Аллу к нам в коллектив. Хотя до этого сами были против "женщины на корабле". Она нас своим голосом купила".

Правда, после победы на "Золотом Орфее" будущая Примадонна постепенно из человека ансамбля постепенно превращалась в чистую солистку-вокалистку.

"Раньше Алла участвовала в сольном концерте "Веселых ребят" — подпевала, танцевала, играла на фортепиано, ведь это все и называлось ВИА, – пояснил Буйнов. – Но в какой-то момент наш концерт распался на два отделения: первое — "Веселые ребята", второе — Алла Пугачева. Естественно, это вызвало брожение среди музыкантов, ведь у нас подобрались крутые ребята: половина из "Аракса", половина из "Динамика". У нас прошел совет старейшин, куда входили да входили трое из тех, кто дольше всего работал в "Веселых ребятах". И началась революция за освобождение группы от "женщины, которая поет".

Так Пугачева была "изгнана" в сильное плавание и стала суперзвездой.

30 октября 2023, 08:21
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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