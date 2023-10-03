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Вторник 3 октября

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Утяшева выдала правду об интимной жизни с Волей

Утяшева выдала правду об интимной жизни с Волей
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Гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет крепкого брака с комиком Павлом Волей.

Известная гимнастка и резидент популярного телешоу Comedy Club являются одной из самых красивых и крепких пар в мире шоу-бизнеса. Для многих союз Павла Воли и Ляйсан Утяшевой служит настоящим примером для подражания. Более десяти лет пара находится вместе.

Артист уже неоднократно отвечал на вопросы, касающиеся темы того, как ему и Ляйсан удается сохранять отношения спустя столько лет. Как известно, причина тому то, что они всегда открыты к разговорам. Он убежден, что все проблемы важно решать здесь и сейчас, а не уходить куда-то и замалчивать обиду. Павел Воля считает, что важно быть честным по отношению к своему партнеру.

Правда, многих поклонников не оставляет вопрос о том, как спустя четырнадцать лет совместной жизни им удается сохранять страсть в отношениях. Так, в новом выпуске своего шоу Ляйсан Утяшева выдала секрет крепкого брака с Павлом Волей. Как оказалось, все дело в физической подготовке партнеров.

Гимнастка поделилась, что они вместе с супругом занимаются спортом, и оба уделяют особое внимание растяжке. Если делать определенные упражнения, как убеждена артистка, качество интимной жизни можно не только сохранить, но и сделать лучше.

Ранее "Дни.ру" писали, что преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой.

3 октября 2023, 22:00
Павел Воля. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ютуб-канал Лейсан Утяшевой.✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье.
Солист группы "Звери" Роман Билык.
Кутюрье Вячеслав Зайцев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
Илья Бачурин.
Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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