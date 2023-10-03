Буланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло

6 сентября исполнилось 50 лет со дня рождения Юрия Шатунова, в честь этого 17 октября в Крокус Сити Холле состоится трибьют-концерт, в котором участвуют многие известные лица российского шоу-бизнеса. Среди них и Татьяна Буланова, которая выступила сегодня с предостережением.

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно накануне концерта начал делать странные заявления с угрозами в адрес исполнителей, планирующих выступить на мероприятии. Мужчина не просто угрожает, а посылает проклятия и обвиняет музыкантов в сатанизме, сообщает neva.today.

Татьяна Буланова настаивает, что организаторы концерта должны как минимум усилить охрану, ибо после таких заявлений артисты попросту не могут быть уверены в своей безопасности. Даже несмотря на то, что Андрей Разин не выступает именно с угрозами физической расправы.

Стоит отметить, что потому и его угрозы еще более странны — он обещает молиться о том, чтобы выступающих на этом трибьюте настигла какая-то болезнь. Остается только догадываться, кому именно будут адресованы эти молитвы. Татьяна Буланова, комментируя слова продюсера, выразила свое искреннее недоумение.

"На месте организаторов я бы какие-то меры приняла", — разводит руками певица.

Накануне экс-продюсер группы покойного Юры Шатунова выложил два видеоролика в своей социальной сети. Разин на камеру угрожал неким разоблачением всех музыкантов, которые посмеют сыграть и спеть на данном мероприятии, которое он, к слову, обозначил "сатанинским". Неизвестно, чем именно продиктовано его поведение, но летом 2020 года в интервью он заявлял: "Наркотики для меня — это самое страшное явление".



