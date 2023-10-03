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Вторник 3 октября

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Самбурская в откровенном наряде продемонстрировала упругую грудь

Самбурская в откровенном наряде продемонстрировала упругую грудь
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Актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками откровенной фотографией.

Популярная артистка получила любовь и признание народа после появления в сериале "Универ. Новая общага". Роль в знаменитом ситкоме, кажется, еще сильнее открыла двери мира российского кинематографа для Настасьи Самбурской. Сейчас она является одной из самых востребованных актрис в России.

Правда, в личной жизни у девушки все складывается не так гладко, как в карьере. Многие считают, что Настасье Самбурской стоило бы поменять характер, мол она должна быть более хрупкой для мужчин, а не сильной и властной. Правда, сама артистка с таким мнением несогласна. Она уверяет, что не видит рядом с собой слабаков.

Однако, чтобы лишний раз не думать об этом, актриса предпочитает отдаваться полностью работе. На днях она решила поделиться в своем микроблоге фотографией со съемок одного из новых проектов. Так, на публикации Настасья Самбурская запечатлена в откровенном наряде, который выгодно подчеркнул ее упругую грудь. Она сделала снимок напротив зеркала. На нем артистка стоит в черном обтягивающем корсете с чулками. Образ дополняет тренч бордового цвета. В цвет верхней одежды стилисты подобрали звезде губную помаду и маникюр.

соцсети

Ранее "Дни.ру" писали, что Настасья Самбурская задействована в съемках нового проекта.


3 октября 2023, 21:31
Настасья Самбурская. Petrov Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Фото: пресс-служба

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