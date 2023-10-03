Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Боня готовится снова стать матерью Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Вторник 3 октября

21:03Буланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло 20:29"Жадный до звездности": психолог обличила скандального хирурга Хайдарова 19:55"Ни стыда, ни совести": 57-летняя Штурм в нижнем белье позирует без прикрас 19:26Прооперированную Боню сравнили с Джигурдой 18:58Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео 18:29Стала известна реакция Бузовой на четвертую беременность жены Тарасова 18:00Подвергнувшаяся насмешкам жена SHAMAN'а поставила на место злопыхателей 17:22Появились данные о призыве Милохина в армию: его приемный отец сделал заявление 16:56"Придают этому значение": чего женщины не могут простить Волочковой 16:06"Будет другая история": что ждет зрителей в продолжении сериала "Счастливы вместе" 14:51Брат Нурмагомедова ответил на вызов поверившего в себя Милохина 14:44Тренер назвал три главных принципа стройности 13:50Звезда сериала "Шерлок Холмс" Юшкевич возмущен успехом фильма "Чебурашка" 13:35Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач 12:45Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры 12:05"С нас хватит!": певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова 10:37Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике 09:21Кофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме 09:16Борющаяся с лишним весом Бузова публично показала живот 08:40"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче 08:00Как не нарваться на мошенников при покупке недвижимости 06:47Во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк – видео 04:17Пытался помочь: бегемот атаковал смотрителя зоопарка – видео 02:29Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта 00:55Сказка о золотой рыбке: как Меган Маркл захотела стать президентом 23:20Резкий отказ от алкоголя смертельно опасен: почему 23:00В России заметили снижение цен на бензин: где и на сколько 22:40Родной человек не явился на открытие памятника Моисееву: почему 22:00Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру 21:20Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь 20:40Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности 20:00Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости 19:20"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным 18:40Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской 18:00Вызывают рак и бесплодие: эксперт рассказал об опасности виниловых обоев 17:20"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью 16:40Украинка Анна Асти стала россиянкой 16:01Как снизить давление без лекарств: совет врача 14:44Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями 14:23SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года 14:04"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу 12:36Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение 12:27Москвичей предупредили о похолодании и дождях 11:52"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева 11:30Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств 11:20Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину? 10:07Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва 10:02Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника 09:43В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Жадный до звездности": психолог обличила скандального хирурга Хайдарова

"Жадный до звездности": психолог обличила скандального хирурга Хайдарова
474

Эксперт изучила поведение хирурга Тимура Хайдарова и пришла к однозначному выводу.

Ни для кого не секрет, что многие артисты российского шоу-бизнеса в погоне за красотой и молодостью прибегают к пластическим операциям. Одним из таких примеров служит король эстрады Филипп Киркоров. Как известно, знаменитый артист сделал себе липосакцию и абдоминопластику. Последняя позволяет убрать лишний жир и сделать живот плоским.

Невероятное преображение Филипп Киркоров – дело рук звездного хирурга Тимура Хайдарова. Правда, далеко не все звезды довольны результатами пластических операций врача. Так, например, певица Слава обвинила его в некачественном хирургическом вмешательстве. Тогда коллегу по цеху решила поддержать Любовь Успенская. Она заявила, что тоже осталась недовольна результатами пластики.

Многие популярные личности тоже не смогли пройти мимо шокирующих заявлений. Так, например, психолог Вероника Степанова на своем ютуб-канале обличила скандального хирурга Тимура Хайдарова. Эксперт опубликовала видео, где подробно описала то, каким она видит молодого человека.

#{code146221}

"Он очень любит деньги, он очень торопится, он очень стремительный, жадный до звездности и вот эта его самоуверенность – она его погубит", – заявила психолог.

Ранее "Дни.ру" писали, что Тимур Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Любовью Успенской.

3 октября 2023, 20:29
Тимур Хайдаров. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
YouTube-канал психолога Вероники Степановой ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской

Очередная жертва: Вдовин пострадал от рук пластического хирурга Хайдарова

Буланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло

Буланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло
6 сентября исполнилось 50 лет со дня рождения Юрия Шатунова, в честь этого 17 октября в Крокус Сити Холле состоится трибьют-концерт, в котором участвуют многие известные лица российского шоу-бизнеса. Среди них и Татьяна Буланова, которая выступила сегодня с предостережением. Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно накануне концерта начал делать странные заявления с угрозами в адрес исполнителей, планирующих выступить на мероприятии.

"Ни стыда, ни совести": 57-летняя Штурм в нижнем белье позирует без прикрас

"Ни стыда, ни совести": 57-летняя Штурм в нижнем белье позирует без прикрас
Певица Наталья Штурм разместила в своем микроблоге откровенную публикацию. В последнее время одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса являются пластические операции.

Прооперированную Боню сравнили с Джигурдой

Прооперированную Боню сравнили с Джигурдой
Бывшую участницу "Дома-2" Викторию Боню обвинили в лицемерии. В последнее время Виктория Боня привлекает к себе внимание пластической операцией, которую она перенесла в США.

Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео

Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео
Фигурист Роман Костомаров поразил общественность своим новым достижением. 2023 год разделил жизнь знаменитого фигуриста на до и после.

Стала известна реакция Бузовой на четвертую беременность жены Тарасова

Стала известна реакция Бузовой на четвертую беременность жены Тарасова
На прошлой неделе Анастасия Костенко объявила, что вновь ждет ребенка, ее муж Дмитрий Тарасов без ума от счастья. Сегодня о грядущем пополнении в семье футболиста высказалась и его бывшая жена Ольга Бузова. Звезду канала ТНТ поймали в московском кинотеатре "Иллюзион" на премьере ее клипа "Позови".

Выбор читателей

02/10ПндНаказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру 02/10ПндВ умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 02/10Пнд"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью 03/10ВтрКофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме 02/10ПндПлюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской 03/10Втр"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче