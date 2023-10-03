"Жадный до звездности": психолог обличила скандального хирурга Хайдарова

Эксперт изучила поведение хирурга Тимура Хайдарова и пришла к однозначному выводу.

Ни для кого не секрет, что многие артисты российского шоу-бизнеса в погоне за красотой и молодостью прибегают к пластическим операциям. Одним из таких примеров служит король эстрады Филипп Киркоров. Как известно, знаменитый артист сделал себе липосакцию и абдоминопластику. Последняя позволяет убрать лишний жир и сделать живот плоским.

Невероятное преображение Филипп Киркоров – дело рук звездного хирурга Тимура Хайдарова. Правда, далеко не все звезды довольны результатами пластических операций врача. Так, например, певица Слава обвинила его в некачественном хирургическом вмешательстве. Тогда коллегу по цеху решила поддержать Любовь Успенская. Она заявила, что тоже осталась недовольна результатами пластики.

Многие популярные личности тоже не смогли пройти мимо шокирующих заявлений. Так, например, психолог Вероника Степанова на своем ютуб-канале обличила скандального хирурга Тимура Хайдарова. Эксперт опубликовала видео, где подробно описала то, каким она видит молодого человека.

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"Он очень любит деньги, он очень торопится, он очень стремительный, жадный до звездности и вот эта его самоуверенность – она его погубит", – заявила психолог.

Ранее "Дни.ру" писали, что Тимур Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Любовью Успенской.