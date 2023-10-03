Прооперированную Боню сравнили с Джигурдой

Бывшую участницу "Дома-2" Викторию Боню обвинили в лицемерии.

В последнее время Виктория Боня привлекает к себе внимание пластической операцией, которую она перенесла в США. Телезвезда подправила лицо до идеальных, по ее мнению, параметров, и теперь она ждет, когда завершится процесс реабилитации, спадут отеки. Пока знаменитость скрывает свою новую внешность от публики. Она прячет большую часть лица под массивными солнцезащитными очками и кепками.

Сейчас над Боней многие смеются. Они находят забавным новую манеру Виктории говорить, прикрываясь рукой. Например, недавно телезвезду высмеял журналист Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу "Каково?!". Обозреватель не только спародировал скрывающуюся от постороннего взора блогершу, но и подверг критике ее недавнее высказывание о нецензурных выражениях на ТВ.

Кушанашвили прочитал в некой статье о том, что Боня выступает резко негативно против обсценной лексики, после чего решил сравнить Викторию с Никитой Джигурдой, который, напротив, считает позволительным использование мата тогда, когда это действительно уместно.

По мнению светского обозревателя, ответ блогерши считался бы лучшим среди остальных мнений насчет этого, если телезвезда сказала бы: "Никакой культуры, ***!". Таким образом Отар Кушанашвили указал на лицемерие Виктории Бони, которая, как известно, не раз была уличена в использовании мата.