"Ни стыда, ни совести": 57-летняя Штурм в нижнем белье позирует без прикрас

Певица Наталья Штурм разместила в своем микроблоге откровенную публикацию.

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса являются пластические операции. Многие звезды российской эстрады в погоне за красотой и молодостью прибегают к хирургическим вмешательствам. Так, в середине лета исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм приняла решение всерьез заняться своей внешностью.

Артистка решилась на несколько операций: височный лифтинг, липосакцию и липофилинг. Последняя позволяет пересадить жировые ткани с одной области на другие. Так, ей удалось округлить ягодицы. А вот остальные хирургические вмешательства позволили певице не только обрести стройность, но и омолодили ее.

Теперь звездная артистка в своем микроблоге радует поклонников фотографиями в своем новом облике. На днях в Сети появилось видео, на котором 57-летняя Наталья Штурм в нижнем белье позирует без прикрас. Певица подобрала красный комплект и оголила живот, чтобы показать как он выглядит спустя два месяца реабилитации.

Многие поклонники звезды поспешили отреагировать на шокирующую публикацию. Преображение Натальи Штурм вызывает невероятный восторг аудитории.

"Ни стыда, ни совести, ни номера телефона", – в шуточной форе прокомментировал публикацию один из поклонников артистки.

Ранее "Дни.ру" писали, что Наталья Штурм попала в беду.