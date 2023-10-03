Стала известна реакция Бузовой на четвертую беременность жены Тарасова

На прошлой неделе Анастасия Костенко объявила, что вновь ждет ребенка, ее муж Дмитрий Тарасов без ума от счастья. Сегодня о грядущем пополнении в семье футболиста высказалась и его бывшая жена Ольга Бузова.

Звезду канала ТНТ поймали в московском кинотеатре "Иллюзион" на премьере ее клипа "Позови". Как только Ольга Бузова показалась в публичной зоне, ее тут же облепили корреспонденты и обложили ее вопросами — разумеется, прозвучала и просьба прокомментировать грядущее пополнение в семье ее бывшего мужа.

Мнение певицы тем интереснее, что одной из причин ее развода с Дмитрием Тарасовым является нежелание Бузовой рожать ребенка. Если быть точнее, то Ольга обвиняла спортсмена в изменах, в том числе и с его нынешней женой Анастасией, а также в том, что он пытался заставить ее увеличить грудь. Тарасов в ответ утверждает, что оба обвинения не соответствуют действительности, а главный момент — она не хочет детей.

Ольга Бузова довольно сухо отреагировала на информацию о том, что Тарасов и Костенко ждут четвертого ребенка. Тем не менее, она выразила радость за бывшего мужа и подчеркнула, что футболист всегда хотел большую семью.

"И вот она у него есть", — констатировала ведущая.

Проблемы с тем, чтобы завести детей в браке с Тарасовым, имеют противоречивые причины, и каждая сторона конфликта гнет свою линию. Однако спустя несколько лет, когда Ольге Бузовой исполнилось 37, она действительно хочет ребенка — но пока что завести детей звезде не удается. Ведущая утверждает, что сейчас смотрит на это философски и уверена, что в будущем обязательно обзаведется детьми.



