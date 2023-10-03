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Вторник 3 октября

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Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео

Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео
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Фигурист Роман Костомаров поразил общественность своим новым достижением.

2023 год разделил жизнь знаменитого фигуриста на до и после. В январе он попал в больницу с пневмонией. Болезнь стремительно развивалась. Вскоре врачам пришлось ввести Романа Костомарова в медикаментозную кому. Осложнения повлекли за собой некроз тканей и сепсис, что привело к ампутации конечностей.

Сейчас олимпийский чемпион учится жить в новых реалиях. В своем микроблоге он часто делится с поклонниками успехами в реабилитации. Например, недавно он поразил общественность видео, на котором всего спустя полгода после установки протезов смог не просто ходить на протезах, но бегать и прыгать.

Следующее достижение еще больше ошарашило общественность. Теперь он умеет еще и плавать. Правда, пока не очень быстро, но Роман Костомаров не сдается и понимает, что еще есть к чему стремиться и над чем работать.

По всей видимости, теперь знаменитого фигуриста не остановить. Он не перестает удивлять своими достижениями поклонников. Сегодня Роман Костомаров написал первое слово после ампутации кистей. Теперь олимпийский чемпион учится писать с помощью бионического протеза.

В своем микроблоге спортсмен разместил видео, где он протезированной рукой пишет на бумаге "мама". Это слово стало первым, написанным им в его новой жизни, после перенесенной болезни и ампутации конечностей.

Ранее "Дни.ру" писали, что Илья Авербух поблагодарил Романа Костомарова за участие в его шоу.

3 октября 2023, 18:58
Роман Костомаров. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм канал Романа Костомарова✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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