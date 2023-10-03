Супруга популярного исполнителя решила ответить всем недоброжелателям.

Ни для кого не секрет, что SHAMAN является самым популярным патриотическим певцом России. Правда, ему пришлось преодолеть долгий и тернистый путь, чтобы заслужить любовь и признание зрителей. Спустя пятнадцать лет упорной работы ему удалось добиться славы и достигнуть первых строчек в музыкальных чартах.

Недавно центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса, в котором россияне выбирали лучшего по их мнению эстрадного исполнителя. Так, по мнению общественности, лучшими стали Полина Гагарина и SHAMAN. Супруга певца искренне порадовалась за любимого.

Также она вспомнила, что многие ее знакомые, когда она только собиралась выходить замуж за Ярослава Дронова, смеялись над ней и не верили, что музыкант сможет добиться каких-то высот. Так, подвергнувшаяся насмешкам жена SHAMAN'а поставила на место злопыхателей. В своем микроблоге она обратилась к тем, кто не верил в ее супруга и все это время ехидно спрашивал, как там дела у исполнителя.

"Теперь, конечно, можно уже и не спрашивать "как дела у Ярика?" – ответ на этот вопрос ежедневно публикуют все ведущие СМИ страны", – обратилась к недоброжелателем супруга SHAMAN'a.

Ранее "Дни.ру" писали о том, кем был SHAMAN до популярности.