"Придают этому значение": чего женщины не могут простить Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла правду о том, почему ей завидуют другие представительницы прекрасного пола.

Анастасия Волочкова одна из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. А самой волнующей общественность темой является личная жизнь артистки. Как известно, на счету балерины несколько неудачных романов.

В прошлом году всем казалось, что Анастасия Волочкова наконец-то обрела счастье в личной жизни. Ее возлюбленный даже успел сделать ей предложение. Однако свадьба так и не состоялась.

Сама балерина не теряет времени зря. Она любит показывать подписчикам подарки, которые ей преподносят ухажеры. На днях в своем микроблоге она рассказала, что один мужчина, который ее очень любит и восхищается ею, подарил кольцо с бриллиантом. Многие успели предположить, что оно обручальное, однако Анастасия Волочкова заверила, что под венец пока не спешит.

Артистка считает, что одних подарков мало, ее расположение нужно добиваться поступками. Все то, о чем мечтают другие девушки, как заявляет прима балерина, ее уже давно не волнует. Ведь она именно та женщина, которая достойна самых дорогих и лучших подарков. И как раз это, по мнению Анастасии Волочковой, многие женщины не могут простить ей.

"Все, что женщины считают, что это самое главное в жизни и придают этому значение, я не предаю, для меня это норма жизни", – цитирует Пятый канал артистку.





Ранее Анастасия Волочкова встревожила народ экстремальным методом похудения. Подробнее об этом писали "Дни.ру".