Звезда сериала "Шерлок Холмс" Юшкевич возмущен успехом фильма "Чебурашка"

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Вторник 3 октября

13:50Звезда сериала "Шерлок Холмс" Юшкевич возмущен успехом фильма "Чебурашка" 13:35Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач 12:45Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры 12:05"С нас хватит!": певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова 10:37Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике 09:21Кофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме 09:16Борющаяся с лишним весом Бузова публично показала живот 08:40"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче 08:00Как не нарваться на мошенников при покупке недвижимости 06:47Во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк – видео 04:17Пытался помочь: бегемот атаковал смотрителя зоопарка – видео 02:29Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта 00:55Сказка о золотой рыбке: как Меган Маркл захотела стать президентом 23:20Резкий отказ от алкоголя смертельно опасен: почему 23:00В России заметили снижение цен на бензин: где и на сколько 22:40Родной человек не явился на открытие памятника Моисееву: почему 22:00Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру 21:20Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь 20:40Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности 20:00Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости 19:20"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным 18:40Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской 18:00Вызывают рак и бесплодие: эксперт рассказал об опасности виниловых обоев 17:20"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью 16:40Украинка Анна Асти стала россиянкой 16:01Как снизить давление без лекарств: совет врача 14:44Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями 14:23SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года 14:04"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу 12:36Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение 12:27Москвичей предупредили о похолодании и дождях 11:52"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева 11:30Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств 11:20Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину? 10:07Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва 10:02Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника 09:43В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа 09:07Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США 08:05"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой 06:22Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения 04:04Искусство покоя: советы для снятия тревожности 02:09Планируем путешествие: что нельзя упустить? 00:25Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе 22:06Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа 20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Звезда сериала "Шерлок Холмс" Юшкевич возмущен успехом фильма "Чебурашка"

Звезда сериала "Шерлок Холмс" Юшкевич возмущен успехом фильма "Чебурашка"
236

Российский комедийный фильм "Чебурашка", вышедший на телеэкраны в прошлом году, имел оглушительный успех. Картина никого не оставила равнодушным, при этом нашлись и ярые критики данной работы.

Так, звезда отечественного сериала "Шерлок Холмс" актер Сергей Юшкевич считает, что кино должно быть своего рода зеркалом того, что происходит в стране или мире. Для артиста феномен популярности "Чебурашки" остается непонятным и необъяснимым.

Юшкевич отметил, что раньше самыми популярными или даже культовыми становились по-настоящему интересные фильмы. "А сегодня лучшая картина в стране — „Чебурашка“, для меня это пике, честно скажу. Я не понимаю, что происходит с этими людьми", — цитирует актера телеканал "360".

3 октября 2023, 13:50
Фото: Pixabay.com
НСН✓ Надежный источник

Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач

Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач
Пластический хирург поделилась своими мыслями по поводу операций, которые могла делать на своей внешности Татьяна Васильева. Народная артистка России Татьяна Васильева, как предположила хирург Мадина Байрамукова, очень рано увлеклась пластикой лица.

Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры

Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры
Американский режиссер Вуди Аллен выразил намерение завершить профессиональную карьеру.

"С нас хватит!": певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова

"С нас хватит!": певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова
Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы. Против уже известного в масс-медиа хирурга Тимура Хайдарова выступило целое женское сообщество, участниц которого объединяет одно обстоятельство: они все не довольны оказанными медицинскими услугами.

Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике

Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике
Иван Ургант спустя полгода вышел в свет. Известный телеведущий и актер в публичном пространстве появлялся весной.

Кофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме

Кофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме
Звезда 90-х певица Азиза сделала интересное предложение своему мужу-итальянцу. Два года назад Азиза вышла замуж за итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ.

Выбор читателей

02/10ПндНаказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру 02/10ПндВ умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 01/10Вск"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 01/10ВскНи грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 02/10Пнд"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью 02/10ПндПлюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской