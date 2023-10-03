Пластический хирург поделилась своими мыслями по поводу операций, которые могла делать на своей внешности Татьяна Васильева.

Народная артистка России Татьяна Васильева, как предположила хирург Мадина Байрамукова, очень рано увлеклась пластикой лица.

Она уточнила, что, скорее всего, 76-летняя актриса сделала несколько пластических операций, – как сообщает портал "Страсти".

Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач. По ее словам, актриса очень хорошо выглядит для своего возраста: у нее стройная фигура и легкая походка. Также Байрамукова пояснила. что, скорее всего, народная артистка делала круговую подтяжку и блефаропластику (пластика век). Из более щадящих процедур – прибегала к дермальным филлерам, так называемым "уколам красоты".

Пластическая хирургия стала в некотором роде панацеей звезд для "сохранения" молодости и красоты. Ведь внешность для медийного лица – это своеобразная визитная карточка, которая становится или пропуском или недопуском на определенные проекты, съемки, фильмы. Селебрити это хорошо понимают и часто прибегают к услугам пластических хирургов.

Сейчас прогресс шагнул далеко вперед, а вместе с ним и пластическая хирургия. Но что говорить о тех далеких временах, когда этот вид вмешательства был полуподпольный-полулегальный.

Хирург высказала еще одно предположение о том, что Татьяна Васильева, скорее всего, прибегала к услугам пластической хирургии уже 30 лет назад и использовала импланты. "А сейчас это, возможно, аукается актрисе в виде стойких отеков и пастозности", – высказалась врач.