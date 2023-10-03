Народная артистка России Татьяна Васильева, как предположила хирург Мадина Байрамукова, очень рано увлеклась пластикой лица.
Она уточнила, что, скорее всего, 76-летняя актриса сделала несколько пластических операций, – как сообщает портал "Страсти".
Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач. По ее словам, актриса очень хорошо выглядит для своего возраста: у нее стройная фигура и легкая походка. Также Байрамукова пояснила. что, скорее всего, народная артистка делала круговую подтяжку и блефаропластику (пластика век). Из более щадящих процедур – прибегала к дермальным филлерам, так называемым "уколам красоты".
Пластическая хирургия стала в некотором роде панацеей звезд для "сохранения" молодости и красоты. Ведь внешность для медийного лица – это своеобразная визитная карточка, которая становится или пропуском или недопуском на определенные проекты, съемки, фильмы. Селебрити это хорошо понимают и часто прибегают к услугам пластических хирургов.
Сейчас прогресс шагнул далеко вперед, а вместе с ним и пластическая хирургия. Но что говорить о тех далеких временах, когда этот вид вмешательства был полуподпольный-полулегальный.
Хирург высказала еще одно предположение о том, что Татьяна Васильева, скорее всего, прибегала к услугам пластической хирургии уже 30 лет назад и использовала импланты. "А сейчас это, возможно, аукается актрисе в виде стойких отеков и пастозности", – высказалась врач.