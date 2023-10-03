Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы.

Против уже известного в масс-медиа хирурга Тимура Хайдарова выступило целое женское сообщество, участниц которого объединяет одно обстоятельство: они все не довольны оказанными медицинскими услугами. Бывшие пациентки хирурга Хайдарова съехались из разных уголков страны чтобы провести процедуру медиации.

И это не медицинская процедура, а юридическая, в соответствие с которой две конфликтующие стороны могут прийти к общему знаменателю без привлечения судебных органов.

1 октября девушки во главе с их официальным представителем собрались в назначенном месте и прождали Хайдарова по словам певицы Славы "с 11 утра до 21 вечера". Однако на встречу с многочисленными пациентками хирург не пришел. Вместо него вышел представитель Хайдарова– его адвокат.

"С нас хватит!", – певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова в сети. Певица также уточнила, что вместо того, чтобы встретиться "он снова пошел на программу к Малахову".

Как известно, возмущенная звезда вот уже несколько месяцев продолжает настаивать, что пластическая операция, которую она делала у Тимура Хайдарова, была проведена некачественно и сетует, что целый год из-за этого она не могла смотреть на себя в зеркало.

Хотя хирург утверждает, что причиной "рубцов", о которых говорит Слава, является не качество оказанной услуги, а совсем другое. Доктор объяснил, что на результаты операции влияет образ жизни пациентки после ее проведения, а также регулярность осмотров и соблюдение рекомендаций.

Напомним, что свое недовольство по поводу проведенной пластической операции ранее высказывала и известная шансонье Любовь Успенская