Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры

"С нас хватит!": певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова

Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы. Против уже известного в масс-медиа хирурга Тимура Хайдарова выступило целое женское сообщество, участниц которого объединяет одно обстоятельство: они все не довольны оказанными медицинскими услугами.