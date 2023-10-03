Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры

Американский режиссер Вуди Аллен выразил намерение завершить профессиональную карьеру. Главная причина состоит в том, что деятелю все сложнее находить деньги для финансирования авторских работ, сообщает сайт VSE42.RU.
Российские информагентства со ссылкой на израильское телевидение распространяют информацию о том, что режиссер не считает себя частью Голливуда. На сегодняшний день Аллен работает над своим 50-м фильмом, который носит название "Великая ирония". Картина снята на французском языке, передает "Общественная служба новостей". Стоит отметить, что сейчас Вуди Аллену 87 лет.