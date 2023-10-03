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Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике

Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике
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Иван Ургант спустя полгода вышел в свет.

Известный телеведущий и актер в публичном пространстве появлялся весной. После этого не было информации о его присутствии на светских мероприятиях.

И вот впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике. 28 сентября он пришел на 11-ю ярмарку современного искусства Cosmoscow, которая проходила в течение нескольких дней подряд.

Ургант появился одним из первых гостей мероприятия, как сообщает телеканал "360".

Телеведущий посещает выставку с момента ее первого проведения – с 2010 года. И этот раз не стал исключением.

Ургант под стать своему имиджу эрудита активно комментировал экспонаты и стенды с намерением что-нибудь приобрести. Хотя серьезным коллекционером он себя не считает. По его словам у него "крайне небольшая коллекция".

Шоумен выглядел довольно лаконично в джинсах, красных кроссовках и с сине-зеленым верхом.

На ярмарке присутствовали и другие известные персоны. Среди них Равшана Куркова, Рома Зверь, Влад Лисовец и другие.

Напомним, что Иван Ургант с 2012 по 2022 год вел развлекательную программу на телевидении. С момента изменения сетки вещания на канале в февраля 2022 года показ шоу приостановили.

3 октября 2023, 10:37
телеканал "360"✓ Надежный источник

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