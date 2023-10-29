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SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин

SHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин
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Любимый певец россиян Ярослав Дронов, он же SHAMAN, раскатал губу так, что перестал соответствовать нуждам соотечественников. Артист гребет деньги лопатой.

Личность молодого дарования с выжженной копной волос на голове возвели в культ после появления музыкальных хитов "Я русский", "Встанем", "Мой бой". В итоге для певца стало выгодным пиариться на патриотизме и волнении народа, чем SHAMAN благополучно воспользовался.

Знаменитый блогер Anton S в эфире ютуб-шоу заявил о баснословных суммах, которые Ярослав Дронов получает за выступление на корпоративах. Любитель сплетен отметил, что репертуар артиста совершенно не соответствует формату вечеринок. Согласно позиции Антона Суворкина, SHAMAN не вписывается со своим суперхитом "Я русский" в программу увеселительных рабочих встреч.

Слово за слово блогер намекнул, что SHAMAN уже все — корону российского патриота надобно снять, причем уже есть кандидаты на его место под солнцем. По мнению Суворкина, популярный русский певец должен уступить триумф на корпоративах Инстасамке или Дане Милохину. Последний, между прочим, недавно так рвался в Россию, что стал едва ли не ровней SHAMAN по уровню массовых обсуждений.

Кажется, Даня Милохин и впрямь срывает корону русского патриота, просто действие это несколько затянулось. Тем более что у парня есть влиятельные покровители — например, Николай Басков, с которым они стали довольно близки в жизни и на сцене. В соцсетях многие полагают, что SHAMAN все-таки канет в лету, а молодой тиктокер Даня Милохин еще докажет могущественный потенциал звезды России.

29 октября 2023, 19:58
Фото: Дни.ру
YouTube/Anton S Live✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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