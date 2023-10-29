Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

Стриженову поздравили со свадьбой Тесты Газманов перешел дорогу певцу SHAMAN Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 годаУшел знаменитый певец: ему было всего 72 года Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о бракеЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке "Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место "В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

Лента новостей

Воскресенье 29 октября

18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока 06:25Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей? 04:39Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео 02:07Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе 00:08Что использовать для подготовки к ЕГЭ? 22:15Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга 20:16Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями? 19:04Кофе: что будет, если вы от него откажетесь? 18:21Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту 18:11Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской 17:40Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю в России недвижимость 16:42"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 15:56"Она себя выжигает": раскрыта сущность Кристины Асмус 14:42Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну 13:46Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем 12:55Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается 11:49Вернувшийся на ТВ Пирцхалава угодил в скандал: Бросил отца в воде! 10:57Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 08:02Пользователь Сети нашел в одеяле собаку – видео 06:15ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы 04:24Кресло-мешок для дома: три варианта использования 02:16От вампира до барби: выбираем наряд на Хэллоуин 00:03Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов 22:25Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности 22:04Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина 21:32"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 21:19Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост 20:55"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии 20:25 Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей 20:04"Хочет в Россию": зачем немецкий сын Сафронова рвется к русским 19:35Больше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника 18:58Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью 18:19Набрался наглости: затейник Хабенский хочет хулиганить 17:31Бросивший Милославскую Петров показал откровенное видео с женой-красавицей 17:23Красивая свадьба: счастливая вдова Этуша показала видео из ЗАГСа с молодым женихом 16:40Вот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей 15:46"Все мы не вечны": появилась новость об Алферовой на кладбище 14:57"Со мной не советуется": 45-летняя Пегова рассказала об отношениях с дочерью 14:43Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву: смотрите 14:26Люблю тебя и каждый день думаю: кому Игорь Николаев оставил послание 14:06Мощный и плотный: Лазарев похвастался на всю Россию 13:20Долина предъявила народу своего любимого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

Истинное счастье рядом, стоит лишь оглянуться по сторонам. Это вовремя поняли спортсмен Дмитрий Тарасов и его избранница. Они достаточно быстро "штампуют" новых людей, пока россияне заняты насущными заботами.

Футболист Дмитрий Тарасов и вторая вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко состоят в браке с 2018 года. Анастасия – многодетная мама. Вместе с мужем они воспитывают троих детей: старшую дочь Милану, родившуюся в год их женитьбы, дочь Еву, появившуюся на свет спустя полтора года, а также младшего сына Алексея, которого модель родила в октябре 2021 года.

В своем телеграм-канале Костенко поздравила наследника с днем рождения. На радость поклонникам жена Дмитрия Тарасова будто кричит на всю страну о рождении сына.

"Будь здоров, счастлив, а все остальное у тебя будет. Ты подарил мне статус многодетной мамы, прекрасные ночи, и с тобой всегда интересно", – нежно обратилась Анастасия Костенко к маленькому Алексею.

Также многодетная мама отметила, что мужские черты и характер играют свою роль. Жена Дмитрия Тарасова назвала сына бойцом, смельчаком, футболистом, скалолазом... В своем поздравлении модель призналась, что старается физически всегда быть рядом, пока это нужно и полезно.

Напомним, что в сентябре стала известна радостная новость о том, что 29-летняя мама вновь ждет ребенка. Правда, фанаты не уверены, что Дмитрий Тарасов сохраняет позитивный настрой. В соцсети Анастасии появились фотографии с их совместной с мужем и остальными детьми фотосессии, где беременная Костенко предстала в черном элегантном платье, оголившем ее округлившийся живот.

29 октября 2023, 18:01
Фото: FC Lokomotiv / www.globallookpress.com
t.me✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На кого Тарасов променял Бузову

Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальске Ростовской области.
В 2009 году поступила в Ставропольский краевой колледж искусств.
Девушка мечтала стать балериной, но модельная карьера оказалась более привлекательной.
Анастасия является обладательницей титулов "Мисс Очарование", "Мисс Весна 2012", "Донская Красавица 2012", "Ростовская Донская Красавица 2012".
Также в 2014 году Анастасия представляла Россию на конкурсе "Мисс Мира 2014" в Лондоне, в результате решения жюри вошла в Топ-25 (20 место).
Сейчас Костенко учится в московском РУДН на филологическом факультете по направлению "журналистика".
Настя работала коммерческой моделью в Китае в пекинском агентстве Modern Models, где была лицом компании платьев ручной работы LAN YU.
В 2014 году Анастасия была удостоена титула "2-я Вице-Мисс Россия-2014". В подарок она получила грант на обучение в любом из вузов мира.
22-летняя Анастасия выглядит стильно и элегантно в любую погоду.

По теме

Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз

Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз
Недавно популярный актер и его возлюбленная сыграли свадьбу. Партнеры прожили вместе около трех лет, прежде чем звездный мужчина решился на серьезный шаг и сделал спутнице предложение. Звезда сериала "Ничто не случается дважды" Антон Батырев женился в четвертый раз: суженой артиста стала 23-летняя Анна Савельева.

Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе

Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе
Царица народной песни Надежда Бабкина не доглядела за суженым. Красавец Евгений Гор обзавелся приятной компанией после слухов о разладе с певицей. Ах, какая любовь была у сладкоголосой знойной брюнетки и харизматичного юноши, попавшемся ей на творческом пути.

Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой

Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой
Союз звезды "Дома-2" Романа Капаклы и Марины Африкантовой перестал существовать в начале этого года. Оказывается, в их отношениях уже давно намечался разлад. Не секрет, что Роман уже долгое время проявлял интерес к Татьяне Мусульбес, приятельнице Афикантовой. Измена Романа Капаклы с Татьяной Мусульбес и стала поводом для его расставания с супругой.

Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь

Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь
История взаимоотношений Агутина и Варум не была гладкой. На протяжении всей совместной жизни были и прекрасные гармоничные периоды, но также не обходилось и без конфликтных ситуаций. Не раз певцу приходилось вновь завоевывать сердце супруги. Сомнения публики по поводу отношений звезд были подогреты еще и отсутствием Анжелики Варум на концерте, посвященному 55-летию супруга.

Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова

Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова
Спустя долгое время 17-летняя внучка Александра Маслякова наконец-то вышла в свет. Однако публика не оценила изменившуюся внешность Таисии. По случаю юбилея телеканала ТНТ в одном из московских театров была организована презентация новых проектов.

Выбор читателей

28/10СбтВысказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 27/10ПтнБольше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника 27/10Птн"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 28/10Сбт"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 27/10Птн Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей 28/10СбтНичего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской