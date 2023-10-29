Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье

Отношения между принцами Уильямом и Гарри становятся все более напряженными. Даже главный миротворец королевской семьи Кейт Миддлтон уже отказывается совершать попытки их примирения.

Были времена, когда принц Гарри мог называть Кэтрин сестрой без лицемерия и фальши. Доброта, прощение, понимание руководили их связью. Но в последнее время принцесса Уэльская стала ощущать недоброжелательность с его стороны. Так, поводом для конфликта стали крайне нелестные высказывания Гарри о герцогине Кембриджской. Он обвинял ее в явном неприятии своей супруги Меган Маркл — американской актрисы.

Кейт Миддлтон всегда отличалась дружелюбным нравом и мягким характером. Она была чуть ли не единственной из родни, кто тепло относился к Гарри и всячески пытался примирить его с братом. Но и ее терпению пришел конец, Принцесса опустила руки из-за распрей в королевской семье. Она была вынуждена сделать шаг назад.

О нарастающем конфликте между Гарри и другими членами королевской семьи высказался королевский биограф Дженни Бонд. По его словам, Кейт чувствует себя обиженной и расстроенной, их отношения слишком испорчены, чтобы принцесса и дальше продолжала бы стараться как-то их наладить. Дженни Бонд добавил, что Миддлтон вряд ли протянет Гарри оливковую ветвь к Рождеству, ведь она все больше и больше чувствует, что принц стал вести себя слишком жестко.