Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз

Недавно популярный актер и его возлюбленная сыграли свадьбу. Партнеры прожили вместе около трех лет, прежде чем звездный мужчина решился на серьезный шаг и сделал спутнице предложение.

Звезда сериала "Ничто не случается дважды" Антон Батырев женился в четвертый раз: суженой артиста стала 23-летняя Анна Савельева. Молодая невеста поделилась радостной новостью и фотографиями в соцсетях. На снимках молодожены нежно касаются друг друга и просто светятся от счастья. Классическому свадебному платью Анна предпочла элегантное пальто.

В первый раз знаменитый российский артист женился в возрасте 27 лет. Однако всего через полгода отношения сошли на нет. Причиной стали разногласия бытового характера. А вторая супруга кинозвезды, Екатерина, родила сына Добрыню. Но и в этот раз брак не просуществовал долго.

Третьей избранницей Антона Батырева стала его коллега по работе в фильме "На качелях судьбы", актриса Евгения Лоза. Однако вскоре артисты расстались. По словам Антона такое решение приняла Евгения.

Недавно артист сериалов нашел свою судьбу в лице чудесной Анны. Как признается сам актер, он долго ждал встречи с человеком, который его понимает, не устраивает сцен, всегда поддерживает и не считает себя центром вселенной.

У молодоженов значительная разница в возрасте: Анна младше мужа на 15 лет. Однако артиста это устраивает. Антон Батырев назвал новоиспеченную жену не по годам мудрой, начитанной, умной, красивой и женственной. Чувствуется, что актер очень счастлив после свадьбы и готов покорять новые вершины успеха.