Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе

Стриженову поздравили со свадьбой Тесты Газманов перешел дорогу певцу SHAMAN Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 годаУшел знаменитый певец: ему было всего 72 года Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о бракеЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке "Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место "В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

Лента новостей

Воскресенье 29 октября

18:01Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына 17:48Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз 16:38Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе 15:24Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой 14:04Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь 13:16Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова 12:09Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием 10:22Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября 08:11"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока 06:25Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей? 04:39Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео 02:07Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе 00:08Что использовать для подготовки к ЕГЭ? 22:15Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга 20:16Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями? 19:04Кофе: что будет, если вы от него откажетесь? 18:21Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту 18:11Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской 17:40Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю в России недвижимость 16:42"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 15:56"Она себя выжигает": раскрыта сущность Кристины Асмус 14:42Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну 13:46Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем 12:55Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается 11:49Вернувшийся на ТВ Пирцхалава угодил в скандал: Бросил отца в воде! 10:57Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 08:02Пользователь Сети нашел в одеяле собаку – видео 06:15ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы 04:24Кресло-мешок для дома: три варианта использования 02:16От вампира до барби: выбираем наряд на Хэллоуин 00:03Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов 22:25Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности 22:04Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина 21:32"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 21:19Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост 20:55"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии 20:25 Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей 20:04"Хочет в Россию": зачем немецкий сын Сафронова рвется к русским 19:35Больше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника 18:58Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью 18:19Набрался наглости: затейник Хабенский хочет хулиганить 17:31Бросивший Милославскую Петров показал откровенное видео с женой-красавицей 17:23Красивая свадьба: счастливая вдова Этуша показала видео из ЗАГСа с молодым женихом 16:40Вот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей 15:46"Все мы не вечны": появилась новость об Алферовой на кладбище 14:57"Со мной не советуется": 45-летняя Пегова рассказала об отношениях с дочерью 14:43Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву: смотрите 14:26Люблю тебя и каждый день думаю: кому Игорь Николаев оставил послание 14:06Мощный и плотный: Лазарев похвастался на всю Россию 13:20Долина предъявила народу своего любимого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе

Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе
1918

Царица народной песни Надежда Бабкина не доглядела за суженым. Красавец Евгений Гор обзавелся приятной компанией после слухов о разладе с певицей.

Ах, какая любовь была у сладкоголосой знойной брюнетки и харизматичного юноши, попавшемся ей на творческом пути. Двадцать лет назад русская красавица Надежда Бабкина повстречала своего ненаглядного на музыкальном конкурсе в Саратове и вопреки всем условностям закрутила с ним бурный роман.

Очарованный знатной женщиной Евгений Гор ждал свадьбы, хотя партнерша по возрасту вполне годилась ему в матери. Царица народной песни не торопилась с бракосочетанием, а в конце концов свела на нет идею о посещении ЗАГСа. Так избранник и остался для нее гражданским мужем, а сама Надежда Бабкина будто бы даже нашла нового фаворита помоложе — так писали СМИ.

Теперь же стало ясно, что Евгений Гор не стал терпеть выходки своенравной возлюбленной и переключился на более свежих особ противоположного пола. В официальном профиле он показал видео, где распивает коктейли в женской компании коллег. При всем честном народе он ушел в отрыв с девицами, пока Надежда Бабкина оставалась неприступной гордячкой.

После публикации ролика Евгений Гор разместил свое фото с элегантной бородкой и добавил многозначительную фразу: "Идем дальше". Возможно, по дорожке счастья и любви с ним шагает отнюдь не публичная особа, а извечная царица всея Руси Надежда Бабкина пожинает плоды своего решения пренебречь торжественной свадебной церемонией.

29 октября 2023, 16:38
Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем

Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

По теме

Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе

"Ей не разрешили": Бабкина проговорилась о сорвавшейся поездке Ротару в Россию
Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына
Истинное счастье рядом, стоит лишь оглянуться по сторонам. Это вовремя поняли спортсмен Дмитрий Тарасов и его избранница. Они достаточно быстро "штампуют" новых людей, пока россияне заняты насущными заботами. Футболист Дмитрий Тарасов и вторая вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко состоят в браке с 2018 года.

Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз

Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз
Недавно популярный актер и его возлюбленная сыграли свадьбу. Партнеры прожили вместе около трех лет, прежде чем звездный мужчина решился на серьезный шаг и сделал спутнице предложение. Звезда сериала "Ничто не случается дважды" Антон Батырев женился в четвертый раз: суженой артиста стала 23-летняя Анна Савельева.

Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой

Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой
Союз звезды "Дома-2" Романа Капаклы и Марины Африкантовой перестал существовать в начале этого года. Оказывается, в их отношениях уже давно намечался разлад. Не секрет, что Роман уже долгое время проявлял интерес к Татьяне Мусульбес, приятельнице Афикантовой. Измена Романа Капаклы с Татьяной Мусульбес и стала поводом для его расставания с супругой.

Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь

Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь
История взаимоотношений Агутина и Варум не была гладкой. На протяжении всей совместной жизни были и прекрасные гармоничные периоды, но также не обходилось и без конфликтных ситуаций. Не раз певцу приходилось вновь завоевывать сердце супруги. Сомнения публики по поводу отношений звезд были подогреты еще и отсутствием Анжелики Варум на концерте, посвященному 55-летию супруга.

Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова

Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова
Спустя долгое время 17-летняя внучка Александра Маслякова наконец-то вышла в свет. Однако публика не оценила изменившуюся внешность Таисии. По случаю юбилея телеканала ТНТ в одном из московских театров была организована презентация новых проектов.

Выбор читателей

28/10СбтВысказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 27/10ПтнБольше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника 27/10Птн"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 28/10Сбт"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 27/10Птн Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей 28/10СбтНичего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской