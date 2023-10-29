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Воскресенье 29 октября

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Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой

Капаклы из "Дома-2" на детекторе лжи: объявлены причины разрыва с Африкантовой
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Союз звезды "Дома-2" Романа Капаклы и Марины Африкантовой перестал существовать в начале этого года. Оказывается, в их отношениях уже давно намечался разлад. Не секрет, что Роман уже долгое время проявлял интерес к Татьяне Мусульбес, приятельнице Афикантовой.

Измена Романа Капаклы с Татьяной Мусульбес и стала поводом для его расставания с супругой. Не обошлось и без настоящего скандала. Так, Марина Африкантова утверждала, что Роман избивал ее и даже протащил лицом по асфальту. Капаклы тогда предпочел не комментировать слова бывшей жены. Однако недавно экс-герой шоу "Дом-2" все-таки сделал признание по поводу случившегося, не побоявшись даже прибегнуть к детектору лжи.

Так, бывший участник телестройки заявил, что Марина определенным образом травила его в Сети. Он также добавил, что это стало не единственной ложью с ее стороны относительно его персоны.

Помимо этого, большую роль в расставании сыграла и значительная разница в возрасте: Марина старше Романа на 11 лет. По словам Капаклы, он постепенно пришел к выводу, что них с Мариной абсолютно разные интересы, представления о жизни, ценности, в то время как семья – это союз близких по духу людей. Тем не менее Капаклы из шоу "Дом-2" признался, что на протяжении всего времени он старался делать все возможно для комфортных и гармоничных отношений с возлюбленной.

После того, как отношения с Мариной Афикантовой окончательно сошли на нет, Роман стал встречаться с Татьяной Мусульбес. Но и тут не обошлось без проблем. Так, этим летом пара "Дома-2" решила сделать паузу, чтобы посмотреть, как они смогут жить друг без друга и сделать правильные выводы. По словам Романа, все очень сложно.

Однако вскоре пара воссоединилась. Роман пришел на вечернику по случаю Дня рождения Тани с огромным букетом цветов. После этого молодые люди стали чаще появляться вместе. При этом Капаклы так и не развелся с Мариной. Официально партнеры из шоу "Дом-2" все еще состоят в браке.

29 октября 2023, 15:24
Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

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"Не спал со мной днями и ночами": получившая титул звезда "Дома-2" обласкала супруга

Почетный титул "Человек года" завоевала Марина Африкантова.
На протяжении пяти лет она шла к своей заветной цели.
Любимый муж Роман Капаклы поддерживал супругу, мотивируя ее трудиться.
Африкантова призналась, что до сих пор не верит в случившееся. Конечно, она вне себя от счастья.
Марина получила роскошный приз – ключи от нового "мерседеса" люкс-класса.

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