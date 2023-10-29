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Воскресенье 29 октября

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Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь

Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь
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История взаимоотношений Агутина и Варум не была гладкой. На протяжении всей совместной жизни были и прекрасные гармоничные периоды, но также не обходилось и без конфликтных ситуаций. Не раз певцу приходилось вновь завоевывать сердце супруги.

Сомнения публики по поводу отношений звезд были подогреты еще и отсутствием Анжелики Варум на концерте, посвященному 55-летию супруга. Тогда поклонники пары решили, что артисты действительно находятся на грани развода. Мол, Леонид Агутин не смог сохранить семью.

Однако, по словам самих знаменитостей, в браке у них все хорошо. Анжелика Варум периодически утверждает, что несмотря на некоторые сложности, они в итоге пришли к консенсусу и взаимопониманию.

На днях в своем телеграм-канале Леонид Агутин опубликовал видео. Теперь он снова вышел на связь без Анжелики Варум, но уже слегка взъерошенный и помятый. В кадре популярный певец исполняет кусочек трогательной песни под гитару. Неужели в отношениях звездной пары вновь наметился разлад?

Впрочем, ранее отец исполнителя хита "Босоногий мальчик", 88-летний Николай Петрович, подтверждал информацию о том, что в семье его сына все замечательно. Он считает, что многие люди просто завидуют счастливому браку, который создали Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Напомним, что артисты вместе уже на протяжении 26 лет. Они поженились в 2000 году. У четы есть дочь Елизавета-Мария, которая на данный момент проживает в США и активно строит музыкальную карьеру. Поклонникам кажется, что Леонид Агутин и Анжелика Варум идеально подходят друг другу.

29 октября 2023, 14:04
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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