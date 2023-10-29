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Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием

Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием
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Жителей разных стран и континентов потрясла новость. Совсем рано нас покинул знаменитый артист, причем обстоятельства ухода звезды не перестают шокировать огромные массы людей.

Мировая слава свалилась на преуспевающего молодого человека в 90-е годы, благодаря выпуску популярного сериала "Друзья". Мэттью Пэрри мастерски исполнил роль Чендлера, заряжая позитивом публику вместе с Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и другими талантливыми актерами современности.

За годы съемок он заработал целое состояние и стал легендой кино — даже по завершении ситкома продолжил сниматься в интереснейших лентах. Также Мэттью Пэрри получил любовь зрителей в связи с участием в фильмах "Папе снова 17", "Девять ярдов" и других картинах.

Несмотря на то, что сериал "Друзья" бесповоротно завершился, артист остался в сердцах поклонников со всех уголков планеты. Именно поэтому теперь известие об уходе артиста не дает покоя россиянам, американцам и прочим почитателям творчества экранного маэстро. Накануне, 28 октября, Мэттью Перри нашли в гидромассажной ванне уже без пульса — а ведь в конце лета он только отметил свой 54-й день рождения.

По случаю прощания плачет весь мир, однако при этом возникают все новые волнительные детали. Так, фанаты связали внезапный уход легенды кино с секретным посланием на его официальной странице. Философская публикация на тему воды, сделанная Мэттью Перри незадолго до "дня икс", показалась поклонникам со всего мира таинственным предзнаменованием.

Так или иначе, теперь легенда кино освобождена от мирских забот и, быть может, преисполнена светом и радостью, глядя с небес на то грандиозное профессиональное и культурное наследие кинематографа, которым гордятся миллионы ныне живущих людей. Прощай, любимый гений Мэттью Пэрри!

29 октября 2023, 12:09
Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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