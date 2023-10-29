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Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова

Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова
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Спустя долгое время 17-летняя внучка Александра Маслякова наконец-то вышла в свет. Однако публика не оценила изменившуюся внешность Таисии.

По случаю юбилея телеканала ТНТ в одном из московских театров была организована презентация новых проектов. Кто-то обсуждал возвращение легендарной "Фабрики звезд", в то время как другие были крайне удивлены изменившейся внешностью юной особы, 17-летней внучки звезды юмористического проекта. Александр Масляков, может быть, как прежде гордится своей родственницей, но сейчас девушка выглядит иначе, чем во времена детского КВН.

В особенности, сплетникам не понравились губы и скулы Таисии – якобы из-за них внучка ведущего стала выглядеть неестественно и слишком взросло. Так, сейчас юной красавице дают чуть ли не 25 лет. Врач дермато-косметолог Марият Мухина прокомментировала ситуацию. Так всплыла неприглядная правда о внучке Александра Маслякова.

Фото: соцсети

Медик согласилась, что Таисия чересчур увлеклась современными средствами косметологии, в связи с чем ее внешность приобрела взрослый сексуальный вид. Косметолог обратила внимание на губы Джоли, яблочки молодости в районе скул, вытянутый подбородок, "лисьи глаза". Как уверяет эксперт, по отдельности это выглядит очень даже неплохо, но если применять все подобные уловки сразу, возникает эффект неестественной одутловатости и перекаченности. Так что Александр Масляков может не только порадоваться за внучку, но и побеспокоиться за нее.

Еще врач-косметолог предполагает: через пару лет такое сильное увлечение косметологическими процедурами может привести к тому, что лицо "поплывет". Виной всему филеры.

Напомним, что Таисия Маслякова активно ведет соцсети и хвастается девичьей красотой. Этой осенью стартует очередной этап проекта "КВН. Дети" с ее участием в роли ведущей. В России девушка пользуется популярностью, однако ее знаменитый дедушка Александр Масляков все же более узнаваем и любим публикой.

29 октября 2023, 13:16
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
The Voice Mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Отличники" Маслякова: самые успешные кавээнщики

Слепаков возглавлял команду "Сборная Пятигорска" шесть лет подряд: с 2000 по 2006 годы. После ухода из "Клуба" Семен исполняет шуточные песни собственного сочинения, самые известные из них "Нефть". "Каждую пятницу я в г**но", "Лучший секс - это секс с женой". Кроме того, бывший капитан - соавтор проекта "Наша Russia", один из продюсеров и сценаристов сериалов "Универ" и "Интерны". Но при этом он приобрел имидж одного из самых закрытых от публичного общения шоуменов.
Еще один экс-капитан, на этот раз сочинской команды "Утомленные солнцем" - Михаил Галустян. Мало кто знает, что юморист закончил медучилище, да еще и по специальности "фельдшер-акушер". Из-за увлечения КВНом Михаила даже отчислили за непосещаемость, но правда, потом восстановили. Самые известные юмористические персонажи Галустяна: девочка Гадя и бабушка Сирануш.
Голубоглазый блондин Сергей Светлаков играл в команде "Уральские пельмени".
Когда-то капитан команды "Новые армяне" Гарик Мартиросян - теперь сценарист, участник и продюсер многих шоу-программ.
Комедийный актер, певец и телеведущий Гарик (Бульдог) Харламов когда-то выступал за сборную Москвы (МАМИ) и команду "Незолотая молодежь".
Резидент популярного шоу Comedy Club Александр Ревва, он же Артур Пирожков, как и Галустян играл в составе "Утомленных солнцем".
Мало кто знает, что и писатель-сатирик Михаил Задорнов в свое время выступал за команду КВН РКИИГА. Кстати, его теледебют состоялся в 1982 году, когда юморист выступил с монологом "Письмо студента домой". Что интересно, юмористическое послание до сих пор не теряет своей актуальности.
Счастливый участник шоу Comedy Woman Дмитрий Хрусталев когда-то планировал связать жизнь с космосом и даже поступил в в университет аэрокосмического приборостроения. Получил диплом и "заболел" КВН - стал капитаном команды "Сборная Санкт-Петербурга".
Самый строгий член жюри "Клуба веселых и находчивых" Юлий Гусман в 60-х годах и сам был его активным участником. Шесть лет подряд команда "Парни из Баку", капитаном которой он являлся, не проигрывала ни одного состязания, а в 1970-м даже получила кубок "Чемпион чемпионов КВН".

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