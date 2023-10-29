Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова

Спустя долгое время 17-летняя внучка Александра Маслякова наконец-то вышла в свет. Однако публика не оценила изменившуюся внешность Таисии.

По случаю юбилея телеканала ТНТ в одном из московских театров была организована презентация новых проектов. Кто-то обсуждал возвращение легендарной "Фабрики звезд", в то время как другие были крайне удивлены изменившейся внешностью юной особы, 17-летней внучки звезды юмористического проекта. Александр Масляков, может быть, как прежде гордится своей родственницей, но сейчас девушка выглядит иначе, чем во времена детского КВН.

В особенности, сплетникам не понравились губы и скулы Таисии – якобы из-за них внучка ведущего стала выглядеть неестественно и слишком взросло. Так, сейчас юной красавице дают чуть ли не 25 лет. Врач дермато-косметолог Марият Мухина прокомментировала ситуацию. Так всплыла неприглядная правда о внучке Александра Маслякова.

Медик согласилась, что Таисия чересчур увлеклась современными средствами косметологии, в связи с чем ее внешность приобрела взрослый сексуальный вид. Косметолог обратила внимание на губы Джоли, яблочки молодости в районе скул, вытянутый подбородок, "лисьи глаза". Как уверяет эксперт, по отдельности это выглядит очень даже неплохо, но если применять все подобные уловки сразу, возникает эффект неестественной одутловатости и перекаченности. Так что Александр Масляков может не только порадоваться за внучку, но и побеспокоиться за нее.

Еще врач-косметолог предполагает: через пару лет такое сильное увлечение косметологическими процедурами может привести к тому, что лицо "поплывет". Виной всему филеры.

Напомним, что Таисия Маслякова активно ведет соцсети и хвастается девичьей красотой. Этой осенью стартует очередной этап проекта "КВН. Дети" с ее участием в роли ведущей. В России девушка пользуется популярностью, однако ее знаменитый дедушка Александр Масляков все же более узнаваем и любим публикой.