Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту

28 октября отмечается Международный день анимации. Режиссер Виктор Лакисов рассказал о нюансах анимационной индустрии, а также поделился своим мнением об использовании в этой сфере искусственного интеллекта.

Наверняка, большинство людей считают компьютерную графику и виртуальных актеров чем-то достаточно простым, автоматически создаваемым компьютером.

Однако, по словам Виктора Лакисова, это совсем не так. Режиссер утверждает, что за красивой картинкой стоит титанический ручной труд огромного количества людей: программистов, разработчиков, художников. аниматоров. Специалист для Пятого канала объяснил, что при создании виртуальной графики человек сначала заходит в специальную сферу с фото и видеооборудованием, затем он сканируется в разных позах, с разных ракурсов, с разными эмоциями, а далее все это оцифровывается, переносится, накапливается и в дальнейшем будет автоматизировано.

Если говорить об искусственном интеллекте, то, безусловно, его роль в индустрии кино уже сейчас огромна. Благодаря внедрению ИИ можно автоматизировать многие процессы. По словам специалиста, загрузив сценарий в специальную программу, можно быстро получить шаблон будущего фильма с точным числом кадров, списками реквизитов и задачами продвижения. Это очень удобно и позволяет сокращать время работы над фильмом, а также, конечно, и усилия. Так, когда в некоторых студиях трудятся по 200 человек, ИИ может уменьшить штат необходимых работников до 50.

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества использования ИИ, Виктор Лакисов все же считает, что пока он не способен в полной мере заменить реальный интеллект.