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Суббота 28 октября

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Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской

Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской
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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила отказаться от яркой косметики на лице и фоторедакторов, чем вызвала бурные обсуждения подписчиков в Сети.

33-летняя дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, активно продолжает завоевывать популярность на российской эстраде, радуя публику новыми музыкальными композициями. Звездная мама всячески верит в талант дочери и активно ее поддерживает.

Татьяна уже успела несколько раз стать клиенткой пластических хирургов, впрочем, как и ее знаменитая мама. Хотя в случае с Любовью Успенской опыт пластических операций не всегда становился удачным. Свидетельством тому является нашумевший скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым, работой которого остались недовольна не только Успенская, но и певица Слава и Ирина Дубцова.

Однако Татьяне Плаксиной переживать не о чем. Недавно в соцсети появилась опубликованная ею фотография, на которой начинающая певица предстала без яркой косметики и даже без специальных фоторедакторов.

Фото: соцсети

Этим кадром Плаксина просто привела подписчиков в восторг. Публика отметила, что Татьяна очень преобразилась, смыв с себя макияж. Поклонники считают, что естественный образ дочери Любови Успенской куда лучше, чем слои косметики на ее лице. "Так даже лучше!", "Ничего себе! Вот это преображение!", – заметили подписчики.


28 октября 2023, 18:11
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

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